Ouro: preço é definido no mercado internacional No encerramento do mês, a aplicação em ouro destacou-se pela valorização expressiva, superando o ganho de todos os outros investimentos. No acumulado de abril, a rentabilidade do ativo foi de 3,45%. No mesmo período, o segundo melhor rendimento foi apresentado pelos fundos cambiais, com 2,51%. Veja mais informações sobre o ranking mensal dos investimentos em abril no link abaixo. O destaque para o investimento em ouro é explicado pelo momento de incerteza. Segundo analistas, depois do dia 11 de setembro, com os atentados terroristas, os investidores no mercado internacional ficaram inseguros em relação à economia mundial. Isso fez com que o ouro atraísse mais recursos das aplicações. A demanda maior que a oferta pressionou para cima as cotações do ouro. O ouro é uma commodity e, portanto, o seu preço é formado no mercado internacional e independe da região onde o minério foi extraído. A cotação é dada pelos negócios na Bolsa de Nova York, em dólar, e refere-se à onça troy - uma medida de peso equivalente a 31,1035 gramas. Baixa demanda por ouro no Brasil No Brasil, não se verificou este aumento da demanda. Na verdade, o que se viu foi exatamente o oposto. Para se ter uma idéia, a BM&F negociou no mercado à vista 7.437 contratos de 250 gramas de ouro no acumulado deste ano, até o dia 25 de abril. Em 2001, neste mesmo período, o total de contratos era de 19.025. Mas, como a cotação é a mesma em todos os países, justamente porque o ouro é uma commodity internacional, este comportamento dos investidores no exterior acabou influenciando o ranking interno das aplicações. Vale destacar que esta influência externa e a oscilação do câmbio são considerados os dois principais riscos do investimento. Como investir Quem pretende investir em ouro pode comprar o ativo no mercado à vista ou no mercado futuro e de opções. Estas três operações são feitas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Depois de efetuar a compra do certificado de ouro, o investidor recebe uma declaração de posse do ativo, mas o ouro físico fica em poder da BM&F. Caso o investidor queira ficar com o ouro propriamente dito, deve ir ao banco depositário - onde o ouro está guardado - e resgatá-lo. É possível comprar o ouro em barras diretamente de uma instituição financeira. Neste caso, o investidor deve estar atento à forma como o ativo será entregue. A recomendação é que ele venha lacrado e com certificado do banco responsável pela venda. Seja qual for a forma escolhida para o investimento em ouro, a alíquota de Imposto de Renda (IR) da aplicação é de 10% e incide sobre o ganho apurado na data do resgate. Veja mais informações na cartilha de Investimentos - Ouro.