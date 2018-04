Ouro sobe por receio com instituições europeias O contrato do ouro para entrega em abril subiu 2,69% em NY ontem, para US$ 967,50 a onça-troy, impulsionado por compras de investidores em busca de ativos seguros em meio a receios sobre a exposição dos bancos da Europa Ocidental à dívida dos países do Leste Europeu. O metal atingiu US$ 975,40 a onça-troy durante a sessão, maior preço desde 22 de julho.