Ouro supera US$ 450,00 a onça-troy pela 1ª vez desde 1988 O contrato futuro de ouro com vencimento em dezembro superou US$ 450,00 a onça-troy (medida referência para o ouro) pela primeira vez desde julho de 1988. Às 13h34 (horário de Brasília), o contrato já operava em US$ 451,90 a onça-troy, alta de 0,58% em relação ao fechamento de sexta-feira. A máxima para o contrato nesta segunda-feira chegou a US$ 452,20 a onça-troy.As informações são do site CBS MarketWatch.