Ouro tem o melhor desempenho em abril Em períodos de incerteza, a busca por ativos mais conservadores tende a se elevar. Foi esse o motivo que levou o ouro a registrar a maior rentabilidade dentre as aplicações financeiras durante o mês de abril, com alta de 3,45%. Os dados constam no ranking mensal realizado pela Agência Estado (veja link abaixo). Os fatores apontados para a piora do cenário internacional em abril foram as crises no Oriente Médio e Argentina, o que contribuiu para o aumento da demanda pelo ativo, pressionando a cotação nos mercados do mundo inteiro. Em segundo lugar aparecem as aplicações atreladas à variação da moeda norte-americana. Durante o mês de abril, a valorização do dólar oficial foi de 1,67%, garantindo boa rentabilidade às aplicações cambiais. Entre elas, os fundos cambiais, com ganho nominal de 2,51%, obtiveram o melhor desempenho porque embutem, além da variação do dólar, uma taxa de juros prefixada. Já quem optou por comprar a moeda no mercado paralelo registrou um ganho nominal de 2,04%. Em seguida, aparecem as aplicações de renda fixa. De acordo com dados projetados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos DI - que acompanham os juros praticados no mercado - renderam 1,43%. Já os fundos de renda fixa - que pagam juros prefixados dos títulos públicos federais - não ficaram muito atrás, registrando um ganho de 1,35%. Os fundos de renda fixa prefixada foram desfavorecidos pela manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia. Isso porque os investidores antecipavam um corte de, pelo menos, 0,25 ponto porcentual. Com a Selic inalterada, os investidores tiveram de ajustar a carteira de acordo com uma taxa de juros maior do que o previsto, reduzindo o ganho destes fundos Atrás ficaram os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) de 30 dias para médias quantias, que apresentaram um rendimento nominal de 1,34%. Já a caderneta de poupança registrou um ganho de 0,74%. Todas estas modalidade superaram a inflação do período medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que registrou uma alta de 0,56%. Perdeu quem apostou em ações durante o mês de abril. O Ibovespa, índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa, registrou uma queda de 1,28%. A Bolsa foi afetada pela queda do preço das ações de algumas empresas do setor de telecomunicações, que têm forte peso na composição do índice, e também pela influência da queda das bolsas norte-americanas. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou o mês com baixa de 4,40%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumulou uma queda de 8,51%.