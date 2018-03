Ouro tem recorde nesta terça e lidera investimento pelo 2º mês

O ouro spot atingiu novo recorde de alta nesta terça-feira, 1, bem perto de US$ 1.200, enquanto que no mercado futuro o ouro para fevereiro já superou brevemente essa marca, ajudado pela desvalorização do dólar e pelo retorno dos investidores às commodities depois das vendas pesadas da semana passada. No mercado local, a possibilidade de uma realização de lucros na bolsa levou o ouro, pelo segundo mês consecutivo, à liderança do ranking de investimentos em novembro.

Com valorização de 15,03% no último mês, o ouro superou o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que rendeu 8,94% no período. Desde julho, o Ibovespa mantinha a primeira posição do ranking. Mesmo sem a liderança nos últimos dois meses, o índice já soma 78,55% de valorização - dez vezes mais que os fundos de renda fixa, segundo colocado no ranking, com 7,51%.

Apesar do avanço dos últimos dois meses, o metal tem a quinta melhor valorização no acumulado no ano, perdendo para fundos de renda fixa (7,51%), DI (7,26%) e CDB (7,16%), além do Ibovespa, líder absoluto. Segundo os especialistas, a valorização da bolsa segue uma tendência mundial. "Todas as bolsas ligadas a países fornecedores de commodities foram bem. A Bovespa, especialmente, foi uma das melhores", diz o administrador financeiro.

Às 8h47 (de Brasília), o ouro spot era negociado a US$ 1.194,10 a onça troy, em alta de 1,29%, após ter atingido recorde a US$ 1.199,25. Na Comex eletrônica, o ouro para fevereiro atingiu a máxima de US$ 1.200,50 a onça troy. No horário acima, o contrato era negociado a US$ 1.195,1, em alta de 1,10%.

Os temores de amplas consequências com os problemas de dívida do conglomerado Dubai World diminuíram e o apetite por risco recebeu um impulso dos dados que mostraram melhora na atividade industrial da China e da terceira elevação consecutiva de juro pelo banco central da Austrália. As medidas extraordinárias anunciadas pelo Banco do Japão, com injeção de cerca de US$ 115 bilhões no sistema financeiro, contribuíram para o tom positivo, disseram analistas.

"Parece que tentaremos o nível de US$ 1.200 (no mercado à vista) hoje", disse o operador Michael Kempinski, do Commerzbank. "O dólar fraco ajuda e depois das vendas de sexta-feira, todos estão pulando de volta para as commodities." O operador acrescentou que o volume fraco torna mais fácil para os preços subirem.

O Dubai World disse nesta terça-feira que estava em negociações sobre US$ 26 bilhões da dívida estimada de US$ 60 bilhões, amenizando as preocupações de que pode dar calote em toda a dívida.

Com o sentimento do investidor rapidamente se recuperando do susto com o conglomerado de Dubai, o ouro deve continuar atraindo investidores que buscam hedge contra a inflação e o dólar mais fraco, disseram analistas. Mas eles também não descartam uma correção antes do término do ano. As informações são da Dow Jones.

(com Marianna Aragão, de O Estado de S. Paulo)