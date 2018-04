Ouro volta a ser investimento mais rentável em novembro

A crise financeira mundial levou novamente o ouro ao topo do ranking de investimentos em novembro. Em outubro, a aplicação, considerada mais segura em momentos de turbulência, havia perdido espaço para o dólar, mas voltou à liderança neste mês, com 13,33% de rentabilidade. O dólar comercial vem em segundo lugar, com valorização de 7,33% no mês, a quarta alta mensal consecutiva. Veja também: Bovespa sobe 1,06% no dia, mas fecha novembro no vermelho De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O último lugar da lista ficou com a Bolsa de Valores de São Paulo que, apesar da melhora no resultado na comparação com o mês passado - a Bovespa acumulou queda de 1,77% em novembro, contra 24,8% em outubro - não conseguiu ganhar posições. A penúltima posição ficou com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que, influenciado por uma alta menor no dólar, subiu apenas 0,38% no mês. As outras aplicações - CDBs, fundos DI e renda fixa, caderneta de poupança - ficaram nas posições intermediárias da lista, com valorizações entre 0,86% e 0,66%.