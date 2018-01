Ourinvest lança carteira de fundos de previdência privada

O Banco Ourinvest é mais uma instituição financeira a entrar no ramo da previdência privada. Em parceria com a Alfa Previdência, a empresa irá oferecer planos de renda fixa e renda variável, com desembolsos mensais a partir de R$ 200.

Com um potfólio ainda pequeno, a empresa estruturou três fundos com perfil mais conservador, voltado para aplicações em juros, e quatro de composição mista - dois com até 25% dos recursos alocados em ações e outros dois com 49% de ativos no mercado de renda variável.

Os planos previdenciários oferecidos pela instituição financeira consistem no Plano Garantidor de Benefícios Livres (PGBL), que tem a incidência tributária sobre todo capital investido, e também no Vida Garantidor de Benefícios Livres (VGBL), cuja incidência recai apenas sobre os rendimentos.

A taxa de administração, no entanto, ainda é um pouco acima da média do mercado. O fundo de entrada, de renda fixa simples, tem hoje uma taxa cobrada de 1% pelo banco, contra a média de 0,83% do mercado, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Aplicando-se esse custo para uma rentabilidade média de 7,05% ao ano, o retorno da aplicação no período é estimado em 6,05% - um pouco acima da caderneta de poupança, que hoje é de quase 5% ao ano.

“Os planos de previdência, que são muito reconhecidos por serem um caminho para construção de uma renda complementar, oferecem outras vantagens, como planejamento tributário e sucessório e, ainda, proteção patrimonial”, diz Mauro, que explica ainda que em todas essas situações, os recursos investidos não são contados no inventário do titular.

A entrada do Ourinvest no mercado de planos de previdência faz parte da estratégia do grupo de oferecer produtos com maior sintonia com as demandas dos clientes. Em agosto deste ano, a empresa passou a distribuir fundos de investimentos lastreados em debêntures incentivadas e, tem a perspectiva de lançar mais dois produtos nos meses.