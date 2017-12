Outras situações em que se aplica o CDC Mesmo nas situações em que o consumidor não compra nada, a relação de consumo pode ser estabelecida, de acordo com a assessora de diretoria da Fundação Procon-SP. "Se recebe amostra grátis de um produto, por exemplo, um salgadinho, e ao comê-lo passa mal. Ou se em uma festa, o bufê contratado oferece comida estragada. Nos dois casos, é possível acionar o CDC." Também há os casos em que o consumidor está fora da relação, mas sofre as conseqüências. "Um carro que apresente defeito de fabricação no airbag. No trânsito, por acidente, o dispositivo é acionado e o motorista acaba atropelando alguém. A empresa deverá ser responsabilizada pelo prejuízo dos dois." Ela lembra também de outros casos conhecidos: o da explosão do shopping em Osasco e o da queda do avião da TAM. No caso de seguros, todas as relações são caracterizadas como de consumo, desde que os contratos sejam firmados pelo próprio consumidor e não entre empresas. Elisete cita também a prestação de serviço técnico de pintura, encanamento e reparação de danos elétricos que podem ser enquadrados no CDC. Já serviços especializados, como no caso de médicos, dentistas e advogados, ela diz ser muito difícil provar a culpa do profissional. Para isso, o consumidor deve recorrer à Justiça que, por meio de perícia judicial, chega às provas. Vale lembrar que ações com valores até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil) são julgadas no Juizado Especial Cível. Até 20 (R$ 3,6 mil), a presença do advogado está dispensada. Acima destes valores, o processo deverá ser encaminhado à Justiça comum. Veja nos links abaixo e os casos mais comuns em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e operações de risco em que o CDC não vale.