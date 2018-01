Outubro positivo para emergentes, mas cenário é de cautela Apesar dos sinais confusos que continuam sendo emitidos pela economia dos Estados Unidos, outubro foi um mês muito positivo para os mercados emergentes, que viram suas moedas se valorizarem e os juros pagos pelos títulos das suas dívidas externas encolherem. Mas, e a partir de agora, como fica? No geral, analistas do mercado externo acreditam que o cenário de curto prazo continua favorável. Mas uma substancial parcela de estrategistas aposta que um tom de maior cautela poderá marcar daqui para frente os negócios. O certo é que o fator determinante do humor dos investidores continuará sendo os indicadores norte-americanos. Se reforçarem a tese de um "pouso suave", o clima benigno pode ser ampliado. Em contrapartida, um desaquecimento na maior economia do mundo acima do que já está precificado nos mercados, com um impacto negativo sobre as commodities, terá o potencial de prejudicar o atual ambiente. No caso do Brasil, além do fator externo, os rumos da política econômica no segundo mandato do presidente Lula ajudarão a calibrar o sentimento dos investidores. Lars Christensen, do banco dinamarquês Danke, integra o grupo de analistas mais cautelosos com cenário global para os emergentes. "Novembro será um mês de esperar-para-ver, com os investidores procurando pelos fatores que irão mover os mercados", disse. "Não acreditamos que veremos neste mês o mesmo movimento positivo para os emergentes ocorrido em outubro, pois algumas posições no mercado estão começando a parecer excessivamente esticadas, especialmente nas moedas dos países do leste europeu, na lira turca e também em algumas moedas fora do universo emergente, como na Islândia e Nova Zelândia." Christensen avalia que neste momento há uma maior probabilidade de um aumento da aversão global ao risco, que está num nível baixíssimo. "Por isso, continuamos recomendando o aproveitamento do atual ambiente positivo para se reduzir a exposição aos mercados emergentes de maior volatilidade, como a Turquia, por exemplo." Já Luis Costa, estrategista do banco ING, avalia que os fatores técnicos para a dívida emergente continuam favoráveis no curto prazo. "A tendência positiva nas letras do Tesouro dos Estados Unidos, sendo negociadas em direção ao nível de 4,50%, num primeiro momento pode beneficiar Brasil, Rússia, México e Colômbia", disse. "Esses ativos deverão continuar atraentes." Entretanto, Costa salientou que há dois fatores de risco para "esse cenário róseo": "um possível rompimento da onda de operações de carregamento e/ou um colapso generalizado nos preços das commodities". Segundo o analista, a recente recuperação dos preços dos metais indica que as commodities continuam fortes. "Mas sem dúvida é importante monitorá-las diante da recente correção volumosa nos preços do petróleo", disse.