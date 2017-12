Ouvidoria do Procon tem novo telefone Devido às alterações no sistema de telefonia de São Paulo, a Fundação Procon-SP informa que o telefone de atendimento da Ouvidoria passou a ser 3826-1457. O horário de atendimento ao público é das 9h às 17h. A Ouvidoria atende os usuários do Procon que tiverem alguma sugestão, reclamação ou elogio a fazer sobre os serviços da entidade. Pessoalmente o atendimento é feito à Rua Barra Funda, 930, 4ª andar, sala 412. Caso usuário prefira fazer o seu comentário por carta, o endereço é o citado acima com o CEP 01152-000. Ou pelo e-mail: ouvidoria@procon.sp.gov.br A Fundação Procon-SP atende o público nos seguintes canais: Canais de atendimento Forma de atendimento Horário de atendimento 1512 Telefônico Segunda a sexta das 8h às 18h 3824-0446 (cadastro e pesquisa) Telefônico Segunda a sexta das 8h às 18h Poupatempo Sé ( Praça do Carmo, s/n) Pessoal Segunda a sexta das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 13h Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258) Pessoal Segunda a sexta das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 13h Caixa Postal 3050 - CEP 01061-970 Carta Segunda a sexta das 8h às 18h Fax: 3824-0717 Carta Segunda a sexta das 10h às 16h Hora Marcada (1512 + Rua Barra Funda, 970) Telefônico e Pessoal Segunda a sexta das 9h às 17h