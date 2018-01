Ovos de Páscoa pela Internet O consumidor que pretende comprar ovos de Páscoa sem sair de casa pode acessar a Internet. Os sites estão oferecendo, além de ovos de chocolate, bombons, colombas, cestas, coelhos de pelúcia e até dicas de receitas para a fabricação caseira de ovos. Veja abaixo alguns sites que estão realizando promoções de Páscoa. Americanas.com A www.americanas.com estima triplicar as vendas do ano passado, que alcançaram em média 15 mil ovos. O site está oferecendo mais de 100 tipos de ovos de Páscoa das marcas Nestlé, Lacta, Garoto, Arcor, Bauducco, Hersheys, Montevergine, Top Cau e Ferrero. Os destaques são os ovos de 3kg e 8kg, da TopCau e os exclusivos Dinossauros, Turma da Mônica e Cartoon Network. Também foi preparada especialmente para a data uma seleção de cerca de 100 modelos de bichinhos de pelúcia. O prazo de entrega do pedido é de até três dias úteis a contar da aprovação da compra, e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito, cheque eletrônico ou boleto bancário. Compras feitas na semana da Páscoa serão entregues até domingo às 12h. Este prazo é válido para pedidos aprovados até às 14h do dia14 de abril (sábado) e com pagamentos com cartão de crédito. Compras acima de R$ 100,00 podem ser parceladas em três vezes sem juros no cartão de crédito. Para assegurar as condições ideais do produto, o www.americanas.com transportará os ovos em veículos com temperatura e umidade controladas e em uma embalagem de papelão com suporte e proteção de flocos de isopor. Os preços do site variam entre R$ 1,99 e R$ 139,00 para as ofertas de Páscoa. Amelia.com.br O site do Grupo Pão de Açúcar, www.amelia.com.br, reduziu em mais de 50% a sua taxa de entrega para quem comprar ovos de chocolate. O site está oferecendo 70 tipos de ovos de Páscoa e 13 sabores de colombas. O consumidor pagará frete de R$ 3,00 nos 100 municípios atendidos pelo site. A promessa do www.amelia.com.br é entregar o produto no dia seguinte ao pedido. A expectativa dos executivos do site é de ampliar em até 90% as vendas de ovos de Páscoa em relação ao ano passado. O site está oferecendo ovos de marca própria do Grupo Pão de Açúcar e das fabricantes de chocolates Nestlé, Garoto e Bauducco. Veja alguns exemplos: Ovo Village 90 gramas por R$ 0,99, Ovo Extra 200 gramas por R$ 2,99, Ovo Nestlé 102 Dálmatas 240 gramas custa R$ 5,38 e o Ovo Brigadeiro Bauducco 260 garamas, que sai por R$ 6,10 Amor aos Pedaços A doceria Amor aos Pedaços também está oferecendo toda sua linha de Páscoa encontrada em suas 40 lojas na Internet. O serviço de entrega do site www.amoraospedacos.com.br/lojavirtual de ovos e cesta de Páscoa será realizado apenas para a cidade de São Paulo. Os produtos serão entregues em até 48 horas e os internautas pagarão uma taxa de R$ 2,00 de frete além dos preços cobrados em loja. Para garantir a qualidade do produto até a casa do consumidor, a empresa transportará os ovos e cestas em veículos com temperatura e umidade controladas. Além disso, os ovos são embalados em pacotes de papelão com proteção de flocos de isopor. O pagamento poderá ser feito com cartões de crédito, dinheiro ou tickets refeição. ShopFácil O www.shopfacil.com.br está oferecendo diversas marcas de ovos de chocolate, colombas pascais, cestas comemorativas e ainda jogos, livros e os coelhos de pelúcia. Se o internauta estiver interessado em fabricar seus próprios ovos de Páscoa, também encontrará várias receitas gratuitas da Garoto com chocolate branco, preto, amargo, crocante e com menta, além de colombas. O site está oferecendo mais de 100 tipos de ovos de Páscoa das marcas: Nestlé, Lacta, Garoto, Arcor, Bauducco, e Top Cau com preços a partir de R$ 2,99. As cestas de Páscoa têm preços que variam de R$ 99,00 a R$ 249,00. O pagamento pode ser realizado através de cartão de crédito ou boleto bancário. A taxa de entrega depende da quantidade pedida pelo consumidor.