Ovos de Páscoa têm peso abaixo do que mostra a embalagem O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Rio apreendeu hoje 380 ovos de Páscoa para análise, por estarem com o peso abaixo do registrado nas embalagens. Durante a operação, realizada em dois grandes hipermercados na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, foram vistoriados 2.268 produtos. Segundo o superintendente de controle do Ipem, César Generine, o resultado das análises ficará pronto apenas na próxima semana. Ao todo, o Ipem está avaliando em laboratório 778 ovos de chocolate. Em pelo menos um dos casos foi constatado que um produto, que anunciava na embalagem o peso de 375 gramas, estava com 17 gramas a menos. A operação de fiscalização foi deflagrada no começo desta semana e já recolheu produtos de 12 marcas, com o objetivo de conferir se o peso impresso na embalagem correspondia ao produto apresentado. Durante a blitz realizada hoje, os fiscais do Ipem utilizaram balanças de precisão. O Ipem informou que os produtos apreendidos serão submetidos a testes de laboratório. Os fabricantes de produtos fora dos padrões serão autuados. Se for constatado algum tipo de adulteração, a indústria ficará sujeita a uma multa que varia entre R$ 100 e R$ 60 mil.