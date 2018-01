Ovos de Páscoa: veja as principais ofertas Para quem gosta de chocolate, o feriado da Páscoa é época de sair às compras. Ovos, bombons, cestas de chocolates e columbas são os produtos mais procurados nesta época do ano. Veja a seguir algumas dicas sobre as novidades e produtos oferecidos por fabricantes de chocolates e redes de supermercados de São Paulo. Kopenhagen A Chocolates Kopenhagen traz este ano uma linha de produtos formada por cestas, ovos de casca natural, figuras de chocolate e ovos recheados. Os tradicionais ovos de Páscoa de chocolate ao leite recheados com bombons sortidos podem ser encontradas em versões de até 10 quilos. Outras opções são os sabores crocante, branco, misto, diet e ovos trufados. O consumidor também pode escolher como presente as cestas de Páscoa em três tamanhos diferentes e a cesta diet. A empresa está este ano o ovo Nhá Benta - casca de chocolate ao leite com recheio de bombons de marshmallow - e o Ovo Chumbinho, feito de casca de chocolate ao leite com recheio de confeitos de chocolate Veja os preços de alguns produtos da marca Produto Peso Preço Ovo Chumbinho 150 gramas R$ 10,50 Ovo Nhá Benta 300 gramas R$ 23,50 Ovo Truffas 600 gramas R$ 59,00 Ovo Casca Natural 150 gramas R$ 18,50 Cesta de Páscoa no. 3 3 quilos R$ 216,00 Cesta Diet 985 gramas R$ 95,00 Ovo ao leite 500 gramas R$ 36,00 Ovo ao leite 10 quilos R$ 714,00 Ovo branco e crocante 300 gramas R$ 23,50 Amor aos Pedaços A rede de docerias Amor aos Pedaços realizou uma parceria exclusiva com a empresa norte-americana Mars para produzir sua linha de Páscoa. Os consumidores vão encontrar nas lojas novidades como o ovo brigadeiro, ovo trufado, ovo marshmallow e o ovo diet. Para as crianças, a opção é o ovo encantado que traz cenourinhas e coelhos de chocolate. Os consumidores poderão montar a cesta de Páscoa conforme sua preferência. Os produtos da linha Amor aos Pedaços estão com preços que variam de R$ 4,50 a R$ 47,00. Para comprar os produtos de Páscoa, o consumidor poderá optar por passar em uma das 40 lojas da doceria ou solicitar o serviço de entrega em casa, ligando para qualquer uma das lojas da rede. Veja os preços de alguns produtos Amor aos Pedaços Produto Peso Preço Ovo Twix 300 gramas R$ 21,60 Ovo Dove 100 gramas R$ 8,70 Ovo Bicho de Pé 400 gramas R$ 28,00 Ovo Encantado 280 gramas R$ 27,00 Ovo Trufado 400 gramas R$ 28,00 Ovo Brigadeiro 400 gramas R$ 28,00 Ovo Marshmallow 60 gramas R$ 4,50 Cenourita 185 gramas R$ 13,50 Ovo Diet 300 gramas R$ 29,00 Lojas Americanas A Lojas Americanas espera um crescimento de até 25% nas vendas de ovos de Páscoa em comparação ao ano passado. As 95 lojas da rede estarão estocadas com milhares de produtos de diversos fabricantes. O departamento de bombonière está oferecendo cerca 250 itens como bombons, colombas e chocolates em barra. Entre as novidades exclusivas reservadas para a garotada estão os ovos Dinossauro Disney, Turma da Mônica e Cartoon Network. O ovo dinossauro Nestlé Disney traz dois gizes de cera em formato de dinossauros e um vale-desconto de R$ 2,00, que poderá ser utilizado na compra da fita VHS do filme Dinossauros. O ovo Turma da Mônica vem recheado com massa de modelar e moldes plásticos dos 5 principais personagens da turma e um cupom promocional para assinatura dos gibis da turma. Produto Peso Preço Ovo Turma da Mônica 170 gramas R$ 4,99 Ovo ao Leite Nestlé 100 gramas R$ 3,19 Ovo Dinossauro Nestlé 170 gramas R$ 4,99 Ovo Cartoon Network Milch 170 gramas R$ 4,99 Ovo Diet Diatt 210 gramas R$ 5,99 Ovo Bis Mix Lacta 250 gramas R$ 7,69 Ovo Diamante Negro Lacta 340 gramas R$ 9,99 Ovo Ao Leite Cofler Arcor 250 gramas R$ 5,99 Ovo Desejo Visconti 280 gramas R$ 7,99 Pão de Açucar, Extra e Barateiro O Grupo Pão de Açúcar prevê um crescimento de 30% a 40% nas vendas de ovos de chocolate este ano em relação ao ano passado. Através dos Hipermercados Extra, supermercados Pão de Açúcar e Barateiro, o grupo oferece cerca de 250 itens diferentes em ovos de Páscoa, de marcas, tipos e tamanhos diversos. Só em ovos de 90 gramas, conhecidos no mercado como aqueles que atendem o desejo das crianças até chegar a data oficial da Páscoa, o Grupo Pão de Açúcar pretende vender mais de 1,5 milhão de unidades. Todas as bandeiras (Extra, Pão de Açúcar e Barateiro) vão trabalhar com produtos de marca própria, em embalagens de 200 grs. Entre os itens exclusivos podem ser encontrados os ovos dos 102 Dálmatas da Nestlé e caixa surpresa da Arcor. Produto Peso Preço Ovo Chokito 240 gramas R$ 6,98 Ovo Prestígio 375 gramas R$ 8,44 Ovo Sensação Nestlé 375 gramas R$ 9,98 Ovo Charge Nestlé 240 gramas R$ 6,98 Ovo Especialidades Nestlé 750 gramas R$ 19,90 Ovo Galak 375 gramas R$ 8,25 Ovo Sedução 550 gramas R$ 14,70 Carrefour O Carrefour também preparou uma série de promoções para esta Páscoa. A rede de hipermercados está oferecendo centenas de variedades de vários fabricantes. Veja na tabela abaixo algumas ofertas. Produto Peso ou número Preço Ovo Chokito número 15 R$ 6,10 Mini Ovos de Páscoa Nestlé 120 gramas R$ 2,90 Ovo Nestlé Crunch número 15 R$ 6,10 Ovo Nestlé Galak número 15 R$ 6,10 Ovo Arcor Animaniacs número 14 R$ 3,90 Ovo Lacta com Brinquedo número. 12 R$ 3,60 Coelho de Chocolate ao Leite Lacta 100 gramas R$ 2,90