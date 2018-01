Ovos e bacalhau em até seis meses

Com as dificuldades econômicas enfrentadas pela maior parte dos consumidores e o crescimento do preço médio dos produtos alimentícios, a estratégia das grandes redes de supermercado para alavancar as vendas na Páscoa foi permitir o parcelamento de itens, como ovos de chocolate e bacalhau, que compõem a mesa do brasileiro no feriado da Semana Santa.

A rede de supermercados Walmart, por exemplo, parcela qualquer tipo de chocolate, todos os produtos da peixaria, vinhos e azeites em até seis parcelas, sem juros.

A estratégia, que é usada pela primeira vez no País pela rede de supermercados, é uma maneira de estimular os consumidores a manter os planos para a comemoração da Páscoa, apesar de a confiança no crescimento econômico estar em baixa.

Até ano passado, a empresa parcelava apenas ovos de Páscoa, enquanto outros tipos de chocolates e peixes tinham de ser pagos à vista.