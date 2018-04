Ozires Silva diz que liminar atrasa reestruturação O presidente da Varig, Ozires Silva, estranhou a ação movida pela Associação de Pilotos da Varig (Apvar) contra a diretoria da companhia e a Fundação Ruben Berta (FRB) e reconheceu que a liminar que torna indisponíveis os bens de diretores e da controladora tende a atrapalhar o processo de reestruturação da empresa. "É estranho porque todas as companhias do mundo estão em dificuldade e o pessoal da Apvar parece que está na contramão", afirmou. Apesar disso, o executivo mantém o prazo de outubro para o fim do processo de recapitalização da companhia aérea.