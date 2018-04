PAC e TCU - sinal de alerta O presidente Lula criticou recentemente a fiscalização sobre as obras e ações do governo, por considerá-la excessiva. Afirmou - no que ele próprio classificou de "desabafo" - que "esse país foi construído para não funcionar". A sensação que ficou é a de que o Tribunal de Contas da União (TCU) seria o "culpado" pelos atrasos na execução das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Por uma lógica de comparar os salários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com os do TCU, Lula disse ainda que "a máquina de fiscalização é muito mais eficiente que a de execução". Na verdade, considerando só o Orçamento da União, ou seja, excluindo investimentos de estatais (Petrobrás, principalmente) e de Estados e municípios em parcerias, constata-se que os desembolsos para investimentos no PAC têm sido, de fato, muito lentos. Do Orçamento Federal de R$ 20,5 bilhões para 2009, foram comprometidos pelo caixa do governo só R$ 3,8 bilhões (18%) até o final de maio. Desde o lançamento do programa, o governo gastou R$ 22,5 bilhões, quantia equivalente a cerca de duas vezes o orçamento do Bolsa-Família. O desabafo do presidente é compreensível, caso irrefletidamente revele a angústia com o lento caminhar na execução das obras do PAC. Mas, se as declarações sinalizam uma redefinição na forma de atuação do TCU - sabidamente o principal agente de fiscalização do Executivo -, estaremos caminhando para mais um episódio de fragilização institucional. Esse risco tem sido constante, dado o contínuo e recorrente desgaste das agências reguladoras e de outras organizações de Estado. Note-se que, no ano passado, o TCU fez uso de 124 medidas cautelares, por meio das quais suspendeu licitações e/ou bloqueou repasses para obras com irregularidades graves. Por meio delas o TCU estima que evitou prejuízo de R$ 1,7 bilhão para a União. A postura vigilante do TCU, assim como do Ministério Público Federal, só pode ser bem-vinda, uma vez que se trata da aplicação de recursos públicos originados de tributos pagos penosamente pelos contribuintes. Ressalte-se que a discussão sobre Estado "mínimo"ou "desenvolvimentista" nada tem que ver com este contexto, porque os parâmetros de referência da ação estatal se alteraram radicalmente. Não se pode, a pretexto de "remontar" um Estado forte e investidor, fazer tábula rasa de todos os avanços conquistados nas atividades de regulação, fiscalização, monitoração de desempenho, aperfeiçoamento da gestão e responsabilidade fiscal. A Constituição de 1988 acertou ao ampliar substancialmente a jurisdição e competência do TCU. Este recebeu poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Trata-se, fundamentalmente, de uma fiscalização voltada para a legalidade, legitimidade e economicidade na aplicação de recursos públicos. Além das atribuições previstas na Constituição, outras foram conferidas por meio de leis específicas, como a de Responsabilidade Fiscal, a de Licitações e Contratos, assim como, anualmente, a de Diretrizes Orçamentárias. Obras públicas que recebem recomendação de paralisação ou retenção cautelar refletem algum tipo de ineficiência ou impropriedade, cuja responsabilidade é do Executivo. Cabe a uma instância independente detectar os erros e induzir alterações nos procedimentos. Numa democracia, auditorias operacionais para avaliações de desempenho e de execução de programas são atividades essenciais à plena transparência das ações do Executivo. Nesse sentido, culpar os responsáveis pelas auditorias por atrasos nos cronogramas das obras públicas é não querer enxergar as incompetências no Executivo. O País tem assistido à desestabilização contínua do Legislativo, do Judiciário e de organismos de Estado no Executivo. Não que muitas vezes não façam por onde, mas o fato é que não podemos pagar o preço da insegurança jurídica e da instabilidade institucional, se pretendemos alcançar crescimento com democracia. No ambiente de investimentos em infraestruturas, se o carro-chefe do governo é o PAC, dificilmente concretizará suas metas se depender só dos recursos públicos. O governo necessitará do setor privado para concessões e parcerias. O presidente Lula, apesar de seus "desabafos" - compreensíveis pela pressão do cargo -, não correrá o risco de uma desordem institucional no final de seu governo. *Josef Barat, economista, consultor, presidente do Conselho de Desenvolvimento das Cidades da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, foi diretor da Anac