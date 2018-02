PAC é 'vacina' contra turbulência externa, diz Dilma

A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta terça-feira, 22, que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é "uma vacina" contra a turbulência externa que se está desenhando por causa crise das hipotecas nos Estados Unidos. "O PAC acelera a demanda interna, protegendo e imunizando o País", disse a ministra. Veja também: Fed anuncia corte emergencial em juro dos EUA, para 3,5% Turbulência nos mercados: entenda o nervosismo de hoje Celso Ming comenta a crise no mercado financeiro Mercados têm reação positiva ao corte do juro nos EUA Os efeitos da crise do setor imobiliário dos EUA Em entrevista coletiva, ela voltou a falar sobre o uso do Gás Natural Veicular (GNV). Afirmou fazer a conversão de um veículo a gasolina para uso de GNV não é uma temeridade se o motorista estiver consciente de utilizará ou gás ou gasolina: "Se ele achar que vai usar apenas um combustível, ele estará equivocado se pensar que vai usar apenas um combustível."