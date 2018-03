PAC pode propiciar aumento do consumo de aço no País O consumo de aço no País poderá crescer além da estimativa inicial de 6% prevista para este ano por causa das desonerações e previsões de investimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A avaliação é do vice-presidente executivo do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Marco Polo de Mello Lopes, que participou do anúncio do governo realizado nesta segunda-feira em Brasília. De acordo com Mello Lopes, os investimentos previstos para os setores de energia, infra-estrutura e construção civil são um "sistema de realimentação" que pode induzir o crescimento do setor. "O consumo per capita de aço no País se mantém em 100 quilos por ano há 26 anos. Com um crescimento anual do PIB na casa dos 3%, precisaríamos de 39 anos para igualar o consumo de países como a Espanha, que consome 500 quilos por ano", afirma. A redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos perfis de aço (produtos de pequeno porte, como cantoneiras, utilizados basicamente na construção civil) foi bem-vinda na opinião de Mello Lopes. Ele lembra que outros produtos siderúrgicos, como vergalhões, já haviam recebido tratamento similar. O vice-presidente do IBS, porém, preferiu não comentar se o governo alcançará sua meta de promover crescimento de 5% ao ano do PIB com o PAC. "Temos que analisar principalmente o corte dos gastos correntes", disse.