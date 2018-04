PAC pode ser excluído este ano do superávit

Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) poderão ser excluídos do cálculo do superávit primário já neste ano, abrindo uma folga adicional de 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB), ou cerca de R$ 6 bilhões, nas despesas federais. Na sexta-feira, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, havia anunciado essa margem nas contas públicas para o ano de 2010. Mas a mudança deverá valer também para 2009, segundo informou ontem o secretário executivo do Ministério do Planejamento, João Bernardo Bringel. A "mágica" consiste em dar ao PAC o mesmo tratamento dispensado ao Projeto Piloto de Investimentos (PPI), um conjunto de investimentos, sobretudo em infraestrutura, que pode ser descontado do cálculo do superávit primário. Hoje, o PPI corresponde a 0,5% do PIB. O PAC tem muitos projetos em comum com o PPI, mas é um pouco maior: 0,65% do PIB. O governo quer igualar os dois. Assim, em vez de descontar do primário 0,5% do PIB correspondente ao PPI, será descontado 0,65% do PIB correspondente ao PAC. Na prática, portanto, a meta fiscal de 2009 - fixada em 2,5% do PIB para todo o setor público - será considerada cumprida se alcançar 1,85% do PIB. Para usar essa folga, porém, o governo terá de gastar todo o dinheiro reservado para o PAC. Essa proeza nunca foi alcançada desde o lançamento do programa, em 2007. Da mesma forma, a meta para 2010, fixada em 3,3% do PIB, terá sido alcançada se atingir 2,65% do PIB, se toda a verba do PAC for desembolsada. A liberação do PAC do cálculo do superávit primário em 2009 e 2010 ainda depende de aval do Legislativo. Segundo Bringel, a possibilidade de desconto em 2010 está bem encaminhada, pois o mecanismo foi incluído no texto substitutivo ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que tramita no Congresso.