PAC: previsão para leilão de rodovias fica para abril O governo adiou de janeiro de 2010 para abril do mesmo ano a previsão para realizar o leilão de concessão de três trechos de rodovias federais que cruzam Minas Gerais. No balanço anterior do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de abril, a expectativa era de que o Tribunal de Contas da União (TCU) concluísse análise do edital até o fim de julho de 2009, para que o documento pudesse ser publicado até 10 de novembro, com o leilão sendo realizado até 10 de janeiro de 2010. Já no balanço do PAC divulgado hoje, a expectativa é de que o TCU termine seu trabalho até o fim deste mês, para que o edital possa ser publicado até final de fevereiro de 2010 e o leilão ocorra até 10 de abril.