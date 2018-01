Paciência com a Varig chegou ao fim, diz Sicsú A paciência do governo federal com a Varig chegou ao fim. O recado é do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Benjamin Sicsú, que participa do seminário "Defesa Nacional e Política Industrial", em São Paulo. "De todas as ajudas que a Varig recebeu, quem mais contribuiu foi o governo federal por meio do Banco do Brasil, Infraero e BR Distribuidora. Temos dado suporte a empresa, mas os limites já foram atingidos", afirmou. Segundo ele, há sete meses a direção da Varig apresentou um projeto de reestruturação da companhia ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e que foi suspenso pela mudança de direção da empresa. "Vamos voltar a conversar, mas tendo em vista a mudança na companhia. O governo está disposto a continuar ajudando", reiterou.