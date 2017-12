Pacote argentino decepciona e dólar abre em alta Os mercados não estão reagindo bem ao pacote argentino anunciado ontem à noite. Nos primeiros negócios do dia, a cotação do câmbio comercial para venda na abertura estava em R$ 2,5700 - uma alta de 2,80% em relação ao fechamento de ontem. Às 9:45, a alta havia se reduzido um pouco, mas as cotações permaneciam elevadas, em R$ 2,5550, alta de 2,20%. O dia promete ser nervoso, com destaque para o leilão de títulos cambiais do Banco Central por volta do meio-dia. O principal líder da base de sustentação do governo, o ex-presidente Raúl Alfonsin, já se declarou - ainda que de maneira vaga - contra as medidas, cuja implementação também depende da boa vontade da oposição, pois inclui cortes nas esferas provincial e municipal. O pacote consiste basicamente de medidas de combate à sonegação, as quais não terão efeito significativo na arrecadação no curto prazo, e de ataque ao déficit público. Houve uma elevação da alíquota da CPMF argentina e cortes nos salários e aposentadorias dos funcionários públicos. O ajuste deve ser difícil de se implementar às vésperas das eleições parlamentares de 14 de outubro, depois de três anos de profunda recessão. Leia mais sobre o pacote no link abaixo.