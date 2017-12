Pacote de apoio ao agro pode ser anunciado segunda-feira O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer fechar o pacote de ajuda aos produtores rurais na próxima segunda-feira. O pacote, que será oficializado por meio de Medida Provisória (MP) do Bem do setor agrícola, trará renegociação das dívidas, medidas de apoio à comercialização, além de redução de PIS e Cofins incidentes sobre o agronegócio. De acordo com Rodrigues, técnicos dos ministérios envolvidos na discussão da MP se reunirão novamente nas próximas quinta e na sexta-feira para analisar as medidas. O ministro acrescentou que a mudança no comando do Ministério da Fazenda não prejudicou as negociações para edição da MP. "A troca de ministro não atrapalhou, pois os assuntos estão muito bem colocados", afirmou, ao deixar reunião do Conselho Empresarial Brasil/Estados Unidos, que aconteceu na manhã desta quarta no ministério. Ele ressaltou que a edição da MP é uma decisão do presidente Lula. "O presidente se sensibilizou com todos os problemas do setor. Todo mundo percebeu que há desdobramentos, reflexo da crise agrícola, em outros setores da economia", acrescentou Rodrigues. Em cidades do Centro-Sul do País, que têm a economia local baseada no agronegócio, houve declínio de cerca de 20% nas vendas das redes varejistas, concluiu.