Pacote de desoneração: muda o IR para ações e renda fixa O governo reduziu a tributação do Imposto de Renda (IR) sobre o mercado de renda variável de 20% para 15%, conforme antecipado pela Agência Estado. A medida, que consta do pacote de desoneração anunciado no final da manhã de hoje pelo governo, vale a partir do dia 1º de janeiro de 2005 e tem por objetivo fazer com que "os investidores direcionem uma maior parte de seus recursos para o mercado de capitais", informa nota divulgada pelo Ministério da Fazenda. Em contrapartida, a tributação sobre o mercado de renda fixa vai aumentar para as aplicações inferiores a seis meses, passando de 20% para 22,5% sobre a rentabilidade da aplicação. Aplicações com prazo de 6 a 12 meses continuam com a tributação de 20% sobre o ganho. Nas operações de 12 a 24 meses, a alíquota passa de 20% para 17,5%. Acima de 24 meses, o investidor pagará 15% sobre a rentabilidade, quando antes era de 20%.