Pacote de habitação fica para a próxima semana O Ministério da Fazenda resiste ao corte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do material de construção. Devido à falta de acordo entre a pasta e o Ministério das Cidades, o pacote de medidas voltadas à habitação só deverá ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da próxima semana. Segundo técnicos envolvidos na negociação, a Fazenda está preocupada com a perda de arrecadação que o corte do IPI sobre a cesta básica da construção pode trazer. Os técnicos da Receita desconfiam que, com essa medida, o governo perderá receitas sem que a população seja beneficiada de forma perceptível. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), Paulo Safady Simão, acha que essa preocupação é válida. "Mesmo se você zerar todo o IPI, o que dificilmente o governo fará, o impacto é de cerca de 3% no valor de um imóvel entre R$ 25 mil e R$ 28 mil", argumentou. Subsídio O empresário disse ter ouvido rumores que o governo estaria estudando a desoneração tributária do lucro obtido pelas construtoras na venda de casas populares. Ele acha, porém, que se o governo quer mesmo favorecer o acesso à casa própria pelas famílias de baixa renda uma boa opção seria a de fortalecer o caixa do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Com dinheiro suficiente no fundo, o governo poderia ampliar a política de subsídios para as famílias que não possuem renda para financiar a casa própria. Classe média O pacote prevê também a autorização para que os bancos emprestem R$ 6,5 bilhões para as famílias de classe média. A decisão já foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na semana passada, faltando apenas o anúncio pelo Presidente da República. Somados aos recursos do Orçamento e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), esses recursos serão de R$ 18,5 bilhões este ano.