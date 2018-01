Pacote de medidas é só um item para País crescer O vice-presidente José Alencar afirmou, em entrevista no Palácio do Planalto, que o pacote de medidas que o governo anuncia na próxima semana será apenas "um item" do projeto do governo para garantir o crescimento de 5% na economia no próximo ano, pois outras medidas virão depois. "Isso aí é um item. É claro que o governo está preocupado com a infra-estrutura, especialmente as áreas de energia e transporte", afirmou. Ele salientou que o pacote vai resolver "problemas" de falta de investimentos em infra-estrutura. "É urgente que se faça. Isso é um programa de investimentos que trará condições para sustentar um crescimento econômico que advirá por força de muitas outras medidas", ressaltou. A uma pergunta sobre o déficit da Previdência Social, o vice-presidente respondeu que qualquer mudança no setor só deve ocorrer após ampla negociação entre os diversos setores da sociedade. "O que ocorreu é que a Previdência era rica quando foi criada. Muitos recursos foram usados para cobrir (aposentadorias) de alguns que não tinham contribuído", disse. "É preciso que haja uma compensação em relação a isso e começar a consertar."