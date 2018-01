Pacote de medidas sai até 15 de dezembro, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta sexta-feira que as medidas do pacote de estímulo ao investimento e de ajuste fiscal e tributária serão anunciadas até o dia 15 de dezembro. Segundo ele, são medidas complexas, em várias áreas, que estão sendo aprofundadas. "Temos que ter o cuidado para que estejam bem formatadas", disse o ministro. De acordo com ele, as medidas estão avançando e os detalhes estão sendo analisados, para que elas sejam anunciadas com mais segurança e solidez. O ministro afirmou também que várias delas poderão ser definidas por Medida Provisória, de aplicação imediata. Mantega deixou nesta manhã o Ministério da Fazenda, para um despacho com o presidente Lula, no Palácio da Alvorada. O ministro disse que será um encontro de rotina, para colocar os assuntos da sua pasta em dia, já que o presidente Lula estava no exterior. PIB Mantega afirmou, também nesta sexta, que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre deverá ser entre 1,5% e 1,6%. Segundo ele, o crescimento econômico já se acelerou no último trimestre, a construção civil está indo muito bem, e a demanda aumentou. Por isso, na opinião do ministro, para o País chegar aos 5% de crescimento em 2007 é só manter o ritmo do último trimestre deste ano. "Com o pacote de medidas isso vai ser mais fácil", afirmou, depois de despachar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada. Mantega estimou que o crescimento do PIB, neste ano, poderá ser inferior a 3,2%, estimado pelo governo. "Em torno de 3%", afirmou. Segundo o ministro, os investimentos estão indo muito bem, e a formação de capital bruto neste último trimestre cresceu 2,5%, o que mostra a expansão da capacidade de produção. Segundo o ministro, os investidores estão preferindo investir em produção do que em aplicações financeiras. Para ele, o crescimento do PIB de apenas 0,5% no terceiro trimestre do ano não altera em nada os projetos do governo para que a economia tenha um desempenho mais robusto em 2007. Matéria alterada às 15h30 para acréscimo de informações