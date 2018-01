Pacote de resgate da Varig deve ser apresentado hoje em NY O jornal Financial Times informa que um pacote de salvamento de última hora para a Varig deve ser apresentado hoje a um tribunal de falências de Nova York pelo BNDES, a companhia aérea portuguesa TAP e o fundo acionário norte-americano Matlin-Patterson. A Varig, que acumula dívidas de cerca de US$ 3,3 bilhões, está tentando manter em sua frota vinte aviões que são alvo de um processo de resgate por companhias de leasing. Quinze das 76 aeronaves da companhia brasileira estão estacionadas por falta de manutenção. O tribunal deu um prazo até o dia 11 de novembro para a Varig apresentar seus planos de pagamento de dívidas junto às empresas de leasing. O FT observa que na semana passada o BNDES entrou no caso após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter insistido com ministros que a Varig não pode entrar em colapso. O banco de desenvolvimento ofereceu US$ 62 milhões necessários para financiamento de curto prazo para uma companhia com objetivo específico que seria estabelecida por investidores privados para comprar a VarigLog, empresa de carga da Varig.