Pacote de serviços para profissionais liberais Direcionado para profissionais que deixam seus empregos fixos para trabalhar em casa, o Virtual Office criou o Home Office. Trata-se de um serviço exclusivo para profissionais liberais que precisam de um espaço para atender possíveis clientes, de um endereço fixo para receber correspondências comerciais e também de uma equipe de secretárias para receber as ligações, anotar recados, enviar e-mails etc. O pacote custa R$ R$ 250,00 por mês, incluindo secretária para transferir ligações para qualquer lugar do País e do mundo, quatro horas de sala de reunião por mês, endereço comercial, e ainda há a opção de uma linha exclusiva - um ramal do call center do Virtual Office na residência ou escritório do cliente. Assim, o profissional não precisa ocupar sua linha telefônica. O call center, por sua vez, não é atendido por máquinas, como aqueles de banco, mas por pessoas treinadas e qualificadas. Segundo o empresário Victor Gradilone, o grupo de secretárias que atende as ligações na Central pode fazê-lo de maneira personalizada para cada cliente. "Isso se ele quiser receber as ligações, pois podemos anotar o recado e transmiti-lo quando for conveniente", acrescenta Gradilone. Serviço: Virtual Office: Tel: 0800-55 95 33 / 4152-8400 / 4166-6000 -