Pacote de viagens para feriado da Independência Para quem pretende viajar neste feriado da Independência, os pacotes e roteiros nacionais para o Nordeste e Sul do País são os principais destaques. Cidades como Natal, Fortaleza, Porto Seguro e Cidades Históricas de Minas Gerais estão entre as mais procuradas pelos turistas neste feriado. Os preços de pacotes custam a partir de R$ 288,00. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de julho. Consulte também os cadernos de turismo do Estado, que sai toda terça-feira, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Confira alguns roteiros para cidades brasileiras e pacotes internacionais para este feriado de 7 de setembro: CVC - (0xx11) 231-1222 Cidades Históricas (MG) - O pacote aéreo com 3 noites de hospedagem com café da manhã, traslados, roteiro com visitas e passeios nas cidades que fazem parte da história do Brasil-Colônia, da Inconfidência Mineira e da antiga Vila Rica, passeio panorâmico pelos pontos turísticos de Belo Horizonte, Sabará, Ouro Preto, Mariana e Congonhas do Campo, sai a partir de R$ 618,00. A saída está prevista para o dia 6 de setembro. Curitiba e Ilha do Mel (PR) - O pacote rodoviário de 4 dias com 2 noites de hospedagem com direito a 3 cafés da manhã, 3 refeições, transporte em ônibus convencional e passeios pelo Jardim Botânico, Teatro Opera de Arame, Porto de Paranaguá, Ilha do Mel e viagem de trem pela Serra do Mar custa a partir de R$ 288,00. A saída está prevista de 6 de setembro. Fortaleza (CE) - O pacote aéreo de 4 dias com 3 noites de hospedagem com opções de café da manhã e meia pensão, traslados, city tour e passeio ao Beach Park sai a partir de R$ 968,00. A saída está prevista para o dia 6 de setembro. Natal (RN) - O pacote aéreo de 4 dias, com 3 noites de hospedagem com opções de café da manhã e meia pensão, traslados, passeios de buggy pelas dunas da praias de Genipabu e visita à praia dos Artistas, sai a partir de R$ 938,00 e tem saída prevista para o dia 6 de setembro. Porto Seguro (BA) - O pacote aéreo de 4 dias com 3 noites de hospedagem com opções de café da manhã ou meia pensão, traslados, transporte noturno gratuito para o centro da cidade, passeios na Praia de Taperapuã e Coroa Vermelha e festa noturna no Centro de Lazer Tôa-Tôa custa a partir de R$ 678,00 em apartamento triplo. GateOne Turismo - (0xx11) 3171-0474 Florianópolis (SC) - Pacote aéreo de 5 dias com direito a 4 noites de hospedagem em chalé na Pousada Ilha do Papagaio, café da manhã e seguro de viagem a partir de R$ 1.387,00 em apartamento duplo. Este pacote tem saídas diárias. Ouro Preto (MG) - O pacote aéreo com duração de 4 dias, com 1 noite de hospedagem em Belo Horizonte com café da manhã e o restante na Pousada Casa Grande com café da manhã, taxas de embarque, transporte com guias especializados, entradas para parques e museus sai a partir de R$ 990,00. A saída está programada para o dia 6 de setembro. Fernando de Noronha (PE) - Viagem aérea com duração de 5 dias, com 4 noites de hospedagem com direito a café da manhã, palestras, caminhadas, passeios de barco, seguro de viagem, passeios à Baía dos Golfinhos e visita à Vila dos Remédios custa a partir de R$ 1.410,00 em apartamento duplo. Saídas diárias entre os dias 3 e 6 de setembro. Panexpress - (0xx11) 3154-0200 Fortaleza (CE) - Pacote aéreo de 7 noites com direito aos traslados, hospedagem em 21 opções de hotéis com café da manhã, city tour e passeio Beach Park. Os pacotes variam entre R$ 829,00 e R$ 1.294,00 e as saídas ocorrerão a partir do dia 1 de setembro. Maceió (AL) - Pacote aéreo de 7 noites com direito aos traslados, 22 opções de hospedagem com café da manhã ou meia pensão e kit Panexpress. Os preços dos pacotes variam de R$ 766,00 a R$ 1.159,00 e as saídas acontecem a partir do dia 1 de setembro. Natal (RN) - Pacote aéreo de 7 noites com traslados, 7 opções de hospedagem com café da manhã, passeios em Recife, Olinda e praia em Porto de Galinhas e kit Panexpress. Os preços dos pacotes variam entre R$ 795,00 e R$ 1.226,00. Saídas a partir do dia 1 de setembro. Porto Seguro (BA) - Viagem aérea de 7 noites com direito aos traslados, 17 opções de hospedagem em hotéis e pousada com café da manhã ou meia pensão, passeios noturnos pela cidade e kit Panexpress. Os pacotes custam entre R$ 544,00 e R$ 1.328,00, com saídas a partir do dia 1 de setembro. Serras Gaúchas (RS) - Pacote aéreo de 7 noites com direito aos traslados, 5 opções de hospedagem com meia pensão ou café da manhã, passeios nas cidades de Gramado e Canela, visita na região dos vinhos e kit panexpress. Os pacotes custam entre R$ 881,00 e R$ 1.173,00 saindo a partir do dia 1 de setembro. Stella Barros - 0800-554656 Porto das Dunas (CE) - O pacote aéreo, com passagem aérea em classe econômica, 7 noites de hospedagem em apartamento duplo, café da manhã, traslados, seguro de viagem e kit de viagem sai por R$ 1.228,00. A saída está prevista para o dia 1 de setembro. Serras Gaúchas (RS) - Pacote aéreo, com passagem de classe econômica, traslados, passeios nas cidades de Gramado e Canela, tour do vinho e da uva com direito a almoço, 4 noites de hospedagem com café da manhã, seguro de viagem e kit de viagem. O preço por pessoa em apartamento duplo custa R$ 694,00 e saída no dia 5 de setembro. Pacotes internacionais Engenharia de Viagens - (0xx11) 3023-4727 ou 3023-4728 Buenos Aires (Argentina) - O pacote aéreo de 3 dias, com saída prevista para o dia 6 de setembro, hospedagem com café da manhã, traslados, visita panorâmica e passeios em Bariloche e pelo centro de Buenos Aires, sai por US$ 279,00. Panexpress - (0xx11) 3154-0200 Buenos Aires (Argentina) - O pacote aéreo de duas noites na capital da Argentina, com café da manhã, traslados e city tour com saídas diárias está custando R$ 791,00, em apartamento duplo. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes de R$ 264,00. Santiago (Chile) - Pacote aéreo de 3 noites na capital do Chile, com direito a café da manhã, traslados e city tour com saídas diárias por R$ 1.213,00, em apartamento triplo. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes de R$ 404,00. New York (EUA) - Viagem aérea de 4 noites com direito a traslados e city tour, com saídas nos dias 2 e 9 de setembro custa R$ 2.362,00 em apartamento quadruplo. O pagamento pode ser feito em até 3 parcelas de R$ 787,00. Queensberry - (0xx11) 255-0211 África do Sul - Pacote aéreo com direito a passagem em classe econômica, franquia de bagagem, hospedagem em apartamentos duplos com banheiro privativo, café da manhã, traslados, dois safáris por dia no Kruger Park, guia local (falando inglês), cartão de assistência internacional World Plus Plano Plus e bolsa de Viagem. Os preços dos pacotes de 11 dias estão a partir de US$ 2.260,00. Stella Barros - 0800-554656 Costa Rica - O pacote aéreo, com passagem aérea em classe econômica, 6 noites de hospedagem com todas refeições e bebidas incluídas, traslados, e passeios pelas cidades de San José e Jacó Beach, seguro de viagem e kit viagem. A viagem, com saída prevista para o dia 1 de setembro, sai por R$ 1.196,00.