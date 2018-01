Pacote deve ser fechado nesta quinta, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a reunião desta quarta-feira com vários ministros para discutir as medidas de ajuste fiscal e tributário "bem mais animado do que nas anteriores". Furlan disse que tem sentido o presidente muito mais animado com as propostas que têm sido levadas pela equipe do governo. O ministro afirmou que a reunião que terá nesta quinta às 9 horas com o presidente Lula deve servir para finalizar as medidas. Furlan disse que elas devem ser anunciadas possivelmente na próxima semana. Na segunda-feira, o presidente Lula estará em Manaus para uma visita à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Furlan afirmou ainda que as medidas a serem anunciadas darão sustentação para um crescimento econômico vigoroso. "Elas favorecem um crescimento de até mais de 5%, mas existe um lapso de tempo entre a tomada da decisão, a publicação das medidas e os seus efeitos. Ninguém imagina que os investimentos irão acontecer de um dia para o outro", ressaltou o ministro. Antes de começar a entrevista coletiva convocada para fazer um balanço das ações do ministério, Furlan tropeçou no auditório e caiu. Ao se levantar, o ministro, em tom de brincadeira, previu as manchetes dos jornais desta quinta: "Cai ministro do Desenvolvimento". Ele não quis informar se permanecerá à frente do Ministério do Desenvolvimento. Disse que já discutiu com Lula o assunto, mas evitou dar detalhes da conversa. Ao ser questionado sobre as metas para o comércio exterior em 2007, Furlan respondeu: "o anúncio deve ser feito por quem vai comandar o ministério". Ele, no entanto, estima que tanto as exportações quanto as importações devem continuar crescendo em 2007. Para o ministro, as importações devem continuar tendo uma expansão em torno de 25% no próximo ano.