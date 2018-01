Pacote do governo pode somar 2 pontos ao PIB, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan disse nesta quinta-feira que as medidas que estão sendo preparadas pelo governo para acelerar o crescimento econômico poderão acrescentar "pelo menos" dois pontos percentuais ao Produto Interno Bruto (PIB). Ele afirmou que na sua área há uma lista de cerca de 50 bens de capital que poderão ter desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); as plataformas de exportação terão uma redução do PIS/Cofins, da alíquota que hoje é de 80%, para pelo menos 70%; e uma desoneração também relacionada aos investimentos em construção civil, software e equipamentos de informática. Segundo ele, a redução do PIS/Cofins para 70% já é aceita pelo Ministério da Fazenda. "Estamos lutando para chegar a 60%", disse. O ministro manteve a previsão de que as exportações este ano serão de US$ 135 bilhões. Pouco antes, o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), Benedicto Fonseca Moreira, estimou que este ano as exportações chegarão a US$ 138 bilhões. Furlan destacou que essa foi a primeira vez que um presidente da AEB fez uma estimativa superior a do ministério para as exportações. "Infelizmente não serão atingidos (US$ 138 bilhões). Falta só um mês, faltam só 20 dias úteis para o ano terminar", disse. Ele citou que o mercado financeiro estima exportações de US$ 138 bilhões para o ano que vem. Segundo Furlan, porém, o mercado financeiro é sempre mais pessimista. Segundo o ministro, os governos do Brasil e do México fecharam acordo na quarta-feira que permitirá o livre comércio de veículos a partir do dia 1º de janeiro entre os dois países. Em discurso no 26º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex) o ministro disse que isso "talvez sirva de inspiração" para a Argentina e lembrou que o livre comércio no setor automotivo entre Brasil e Argentina foi postergado. De acordo com Furlan, atualmente a Argentina vem tendo alto crescimento e o câmbio daquele país teria uma vantagem de 40% sobre o brasileiro. Segundo ele, as importações de produtos argentinos pelo Brasil estão crescendo muito e a Argentina "não vai precisar ter cotas". Depois, em entrevista, Furlan explicou que apesar do Brasil não ter concordado em renovar as cotas de exportação para Argentina, vigentes em determinados setores como de calçados e o da linha branca de eletrodomésticos (geladeira, lava-louças etc.) estes mecanismos vêm ainda funcionando. Furlan contou que já disse ao governo da Argentina que as cotas não mais se justificam. Ele considera que atualmente "as travas" existentes no mercado bilateral abrem espaço para produtos de terceiros países concorrentes dos brasileiros no mercado argentino. Permanência O presidente da AEB abriu o Enaex nesta quinta pedindo a permanência do ministro Furlan no cargo "por mais quatro anos e talvez até mais". O auditório principal do hotel Glória, lotado, aplaudiu.