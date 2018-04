Pacote do IFC terá US$ 500 mi para linhas de crédito Um pacote de US$ 500 milhões em linhas de crédito para comércio exterior está sendo preparado para o Brasil pela International Finance Corporation (IFC), órgão do Banco Mundial, para países emergentes que só financia o setor privado. O vice-presidente de Operações da entidade, Assaad Jabre, disse que espera poder oferecer ?nas próximas semanas ou em um par de meses? os US$ 500 milhões de crédito para as exportações brasileiras. Desse total, US$ 100 milhões viriam da IFC e US$ 400 milhões viriam de vários bancos na forma de participações em um empréstimo da entidade do Banco Mundial. Jabre explicou que o fato de o empréstimo ser liderado pela IFC dá segurança às instituições privadas emprestadoras. "Elas se garantem com a presença da IFC e se sentem bem achando que isso é um risco que podem assumir", afirmou. Ele citou como exemplo a emissão de US$ 50 milhões em debêntures de 10 anos do banco brasileiro BBA que, como está sendo garantida parcialmente pela IFC, foi classificada como ?grau de investimento?, bem distante da classificação de risco do Brasil, que atualmente está entre as piores do mundo e nunca chegou ao ?grau de investimento?. Jabre disse que não acredita que haja risco de moratória no Brasil. ?Não reduzimos os financiamentos para o Brasil porque acreditamos no Brasil?, afirmou. De acordo com ele, no último ano fiscal, encerrado em 30 de junho último, os créditos para o Brasil representaram 20% da carteira da IFC e para este ano fiscal, iniciado em primeiro de julho, o conselho da instituição multilateral aprovou US$ 860 milhões, que, se forem inteiramente utilizados, devem representar também cerca de 20% da carteira da IFC. "Não me lembro de nenhum país que tenha chegado nem perto disso", afirmou, referindo-se à participação do Brasil na carteira da instituição. ?Rússia, China e Turquia devem ter cerca de 7% ou 8% de participação?, completou. No ano passado, a IFC liberou US$ 635 milhões para o Brasil, sendo US$ 461 milhões em recursos próprios e o restante de outras instituições. Jabre evitou prever um cronograma de liberação dos recursos neste ano fiscal argumentando que isso depende da demanda. O crédito irá para vários setores, incluindo bancos, energia, petróleo e gás, agribusiness e construção. Jabre informou que está sendo preparado um empréstimo de US$ 280 milhões para a parte de construção da Odebrecht, sendo que US$ 80 milhões são da IFC e o restante são de bancos brasileiros e estrangeiros. Outro empréstimo com participação da IFC será para a empresa El Paso, para o projeto de usina termoelétrica Macaé Merchant, que irá gerar 895 megawatts. O empréstimo é de cerca de US$ 350 milhões, sendo que US$ 75 milhões vêm da IFC e o restante será empréstimo sindicalizado (diversos bancos). Entre os bancos beneficiados estão o Unibanco e o Itaú, que segundo Jabre, com os recursos poderão emprestar para empresas de infra-estrutura e de outros setores no Brasil. Jabre contou que no ano passado, a IFC imaginava que este ano fiscal, de primeiro de julho de 2002 a 30 de junho de 2003, a maior parte dos créditos da instituição para o Brasil seria usada no setor de infra-estrutura, mas agora crê que uma parte vai para comércio e capital de giro. Ao todo há um estoque de US$ 1,6 bilhões de empréstimos organizados pela IFC investidos no Brasil, sendo que US$ 1,1 bilhão são recursos próprios e US$ 500 milhões são de outras instituições.