Pacote é só o início, diz Obama O presidente americano, Barack Obama, elogiou ontem a aprovação, pelo Congresso, do plano proposto por ele de estímulo econômico e disse que o pacote, de US$ 787 bilhões, é apenas o início do processo para mudar a economia do país. "Este passo histórico não finaliza o que devemos fazer para mudar nossa economia, mas apenas inicia", disse. Segundo Obama, este é "um pacote ambicioso, em um momento em que precisamos muito disso". O plano será sancionado amanhã. O pacote de US$ 787 bilhões é dividido em 36% para cortes de impostos e 64% para gastos sociais. Cerca de US$ 240 bilhões devem ser destinados para benefícios fiscais de pessoas e empresas.