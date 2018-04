Pacote econômico fica para terça Os senadores norte-americanos do Partido Democrata concordaram na noite da sexta-feira em reduzir suas esperanças em relação a um pacote mais amplo de estímulo à economia e acertaram um compromisso de US$ 800 bilhões que poderia dar ao Presidente Barack Obama uma importante, mas estreita vitória. Os democratas disseram que uma votação para aprovação dessas medidas, traçadas por líderes e um grupo de juristas de ambos os partidos, e atenciosamente acompanhado por todo o mundo como um sinal do comprometimentos dos EUA em ajudar a reativar a economia global, poderá acontecer na terça-feira. "Estamos satisfeitos que o processo está caminhando e que estamos próximos de chegar a um plano que criará milhões de empregos e levará as pessoas de volta ao trabalho", disse o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs.