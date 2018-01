Pacote econômico será apresentado de forma genérica O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse na noite de terça-feira que a apresentação das medidas do pacote econômico e fiscal aos parlamentares do Conselho de Coalizão do governo será feita de maneira genérica. Mantega explicou que se as medidas fossem detalhadas, a reunião exigiria pelo menos cinco horas de apresentação. Segundo o ministro, as medidas estão divididas em quatro capítulos: investimentos, desoneração tributária, medidas fiscais e medidas de gestão. A divulgação será feita pelo próprio presidente Lula, depois da reunião com o conselho. Mantega, que reuniu na terça-feira à noite os jornalistas que acompanham o ministério, para um encontro de confraternização, contou que o presidente ficou "bastante satisfeito" com as medidas.