Pacote para estimular crescimento sai no dia 22, diz Genro O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, anunciou nesta quinta-feira que vai promover, no próximo dia 22, reunião do Conselho Político, formado pelos partidos da coalizão, para anunciar o pacote de medidas de estímulo ao crescimento da economia. Segundo a versão anterior mais recente, do ministro Guido Mantega (Fazenda), o pacote seria anunciado até o próximo dia 20. O alcance das medidas ainda não é conhecido, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que pretende dar prioridade ao setor de infra-estrutura e que quer um crescimento econômico de 5% para 2007. Segundo fontes, Lula confirmou nesta quinta, durante audiência a diretores da Ford, no Palácio do Planalto, que vai anunciar no próximo dia 22 o pacote de medidas destinadas a estimular o crescimento da economia. De acordo com o relato de um dos participantes da audiência, Lula, ao responder a uma pergunta de um dirigente da Fort sobre a estabilidade fiscal e a estabilidade econômica, disse que está determinado a acelerar o crescimento, mas sem mexer na estabilidade. "Não podemos criar dificuldades para a estabilidade, que foi uma conquista do primeiro governo", disse Lula, de acordo com parlamentares do Ceará e da Bahia que também participaram da audiência.