Pacote para estimular o crescimento é adiado para janeiro O porta-voz da Presidência, Andre Singer, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar, para o início de janeiro, a divulgação do pacote de medidas para acelerar o crescimento do País. "O presidente entendeu que ainda é necessário um detalhamento dos projetos", afirmou Singer. A apresentação do pacote estava prevista para esta quinta-feira, 21. A decisão de adiar o anúncio das medidas foi tomada por volta das 17 horas, após reuniões de Lula com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, da Casa Civil, Dilma Rousseff, do Planejamento, Paulo Bernardo, do Trabalho, Luiz Marinho, e da Previdência, Nelson Machado, e Luiz Dulci, da Secretaria geral. Durante o encontro, os ministros Guido Mantega, Dilma e Paulo Bernardo fizeram apresentações de projetos que não satisfizeram o presidente. Lula, segundo assessores, aposta alto no pacote para garantir o crescimento de pelo menos 5% e, por isso, pedia detalhes de cada item que era apresentado pelos ministros. O presidente avalia, segundo assessores, que é melhor esperar para divulgar um pacote que considera mais adequado. Na avaliação do Planalto, o adiamento também garantirá uma maior repercussão na sociedade das medidas pois agora o clima do País, segundo assessores, é de Natal. O conjunto de medidas que o governo anunciaria na quinta-feira traria explicação para a origem dos recursos para investimentos públicos em áreas de infra-estrutura, havia assegurado o ministro Mantega, em audiência do Senado, menos de uma hora antes de o governo anunciar o adiamento. Mantega disse ainda que não entraria em detalhes sobre esses recursos, pois caberia ao presidente anunciar as medidas. Ao falar sobre as agências reguladoras, o ministro disse que está cada vez mais claro seu papel desses órgãos e sua relação com o Executivo. A filosofia, segundo ele, é que tais agências sejam efetivamente autônomas, mas enfatizou que não lhes cabem determinar diretrizes para os setores que regulam. "Eu preciso que fique claro quais são as atribuições das agências, e quais são as atribuições dos ministérios", disse Mantega, lembrando que caberá às agências, sobretudo, o papel de fiscalização e de eventuais punições em caso de falta. O ministro também disse que o governo "tem sim propósitos de implementar várias reformas", das quais destacou a política e a tributária, e "podemos discutir também a trabalhista".