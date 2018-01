PM encontra panfletos em pacote abandonado na sede da Fazenda

BRASÍLIA - Um pacote abandonado na porta da sede do Ministério da Fazenda mobilizou nesta segunda-feira, 28, policiais militares e três caminhões do Corpo de Bombeiros em Brasília. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM foi acionado e encontrou apenas uma carta e papéis picados, que, segundo os policiais, tinham os dizeres "Fora, Temer". A carta é intitulada "Teoria do Caos" e assinada por "Doutor em energia e meio ambiente".

Por volta das 13h, a brigada do ministério foi acionada e chamou os policiais. Um pacote suspeito havia sido deixado debaixo de árvores, em frente à sede da Fazenda. O que chamou a atenção foi que um crachá de uma servidora da pasta estava sobre o pacote. Esse mesmo crachá havia sido roubado na última quinta-feira e, de acordo com a funcionária, o assaltante havia dito que queria "explodir o governo".

Os policiais isolaram o local e um cachorro treinado farejou o pacote. Um robô também foi utilizado para colocar o embrulho em um raio x portátil e em um aparelho que mede a densidade. Foi descartada a presença de explosivos e um integrante do esquadrão antibombas, com roupas de proteção especiais, abriu o embrulho e revelou o conteúdo inofensivo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O edifício não chegou a ser evacuado, mas muitos funcionários deixaram o prédio, inclusive o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Logo depois, a assessoria do ministro informou que ele iria para uma reunião na Presidência da República.