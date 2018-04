Pacotes de estímulo colocam livre comércio sob risco, diz OMC

Os pacotes de estímulo econômico dos maiores bancos do mundo colocam o livre comércio em risco, afirmou o diretor-gerente da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, em entrevista ao Financial Times.

"Há um risco de a indústria financeira ficar ao lado das forças da desglobalização", disse Lamy. Os programas de ajuda reduziram a "tomada de risco" fora dos territórios familiares que são os mercados nacionais e isto está afetando os investimentos estrangeiros diretos, com estimativa de cair 50% este ano. "Se houver menor investimento estrangeiro direto, haverá menos comércio", observou Lamy.

Durante a conferência anual do círculo dos economistas franceses, em Aix-en-Provence, no domingo, Lamy afirmou que pretende participar do encontro desta semana do G-8 na Itália para pedir aos governantes que evitem medidas protecionistas e mantenham os canais de comércio abertos nas finanças e também para a indústria.