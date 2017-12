Pacotes de viagem para as férias pela Internet Os internautas que pretendem viajar nas férias de julho e ainda não reservaram seus lugares podem aproveitar as ofertas de pacotes de viagem disponíveis na rede. Os sites www.decolar.com e www.viajo.com oferecem as vagas para roteiros nacionais e internacionais, como Porto Seguro, Recife, Fernando de Noronha, Buenos Aires, Nova Iorque e Paris. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de julho. Consulte também o caderno de turismo do Estado, que sai toda terça-feira, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Decolar.com O site www.decolar.com possui diversas ofertas de pacotes turísticos para as férias de julho. O internauta pode escolher o destino e planejar seu orçamento via computador. As opções do www.decolar.com podem ser pagas com cartão de crédito, cheque pré-datado, boleto bancário e depósito em conta corrente. O site oferece 500 companhias aéreas, 51 mil hotéis, 50 agências de locação de veículos e pacotes turísticos promocionais. Confira os pacotes disponíveis: Fortaleza (CE) - Pacote aéreo de 8 dias e 7 noites com direito a hospedagem com café da manhã e taxas hoteleiras, traslados, bolsa de viagem, passeios pela cidade e pela praia de Cumbuco a partir de R$ 691,00. O pagamento pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Praia do Forte (BA) - Pacote aéreo de 8 dias e 7 noites com direito a traslados, hospedagem com meia-pensão, passeios de buggy em dunas, visitas as praias da região, vôo panorâmico em reservas naturais e caminhadas ecológicas sai a partir de R$ 1.475,00 por pessoa. O pacote pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Recife e Olinda (PE) - Pacote aéreo de 8 dias, que inclui passeio pelo centro histórico de Recife e visitas a construções antigas como a Capela Dourada, Igreja do Santíssimo Sacramento, Museu do Homem do Nordeste e Oficina de Cerâmica. A viagem custa a partir de R$ 948,00 por pessoa e dá direito a hospedagem com café da manhã e traslados. O pacote pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros Bariloche e Buenos Aires (ARG) - Roteiro ideal para quem gosta de praticar esqui, snowboard e trilhas pela neve. Pacote aéreo de 4 noites em Bariloche e 3 em Buenos Aires, traslados, hospedagem com café da manhã e passeios custa US$ 1.098,00 por pessoa. O pagamento pode ser feito em até 5 vezes sem juros. Miami (EUA) - Pacote aéreo de 4 dias e 3 noites custa a partir de US$ 757,00 por pessoa e dá direito a hospedagem com café da manhã em apartamento duplo, traslados, visitas as praias e shoppings da região da Flórida, no sul do Estados Unidos e aluguel de carro durante a estadia. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Nova Iorque (EUA) - Pacote aéreo de 4 noites e 3 noites com hospedagem sem pensão, taxas e impostos inclusos, traslados, cartão de assistência Touristcard e bolsa de viagem sai a partir de US$ 947,00 por pessoa. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Orlando (EUA) - O pacote aéreo de 8 dias e 7 noites com uma noite de hospedagem em Miami e outras 6 noites em Orlando, traslados, ingressos para parques, guias especializados e bolsa de viagem sai a partir de US$ 1.396,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Panamá - Pacote aéreo de 7 dias e seis noites para este país da América Central com hospedagem e pensão completa, inclusive bebidas alcoólicas, taxas e impostos, traslados, bolsa de viagem e kit Aiwa com direito a 5 eletroeletrônicos da marca Aiwa. O preço do pacote à vista é US$ 999,00. Paris (FRA) - Pacote aéreo de 7 dias e 6 noites que inclui hospedagem com café da manhã, traslados, passeios ao centro histórico da capital da França custa a partir de US$ 1.210,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Viajo.com Os pacotes do site www.viajo.com não incluem taxas de embarque, despesas pessoais e refeições não mencionadas. Os preços citados nos pacotes abaixo são válidos para pagamentos à vista ou para parcelamentos em até 4 vezes sem juros. Arraial D´Ajuda (BA) - Pacote aéreo de 8 dias e 7 noites que inclui hospedagem com café da manhã, bolsa de viagem, taxas de serviços, traslados e passeios para as praias de Trancoso, Porto Seguro e ingressos para passeios noturnos no centro de Arraial D´Ajuda custa R$ 644,00 e pode ser pago em até 4 vezes de R$ 161,00. Fernando de Noronha (PE) e Natal (RN) - O pacote aéreo de 8 dias e 7 noites dá direito a hospedagem com café da manhã, caminhada histórica pelas duas cidades, traslados, taxas de serviços, passeio de barco, passeio de buggy e bolsa de viagem custa R$ 1.744,00 e pode ser parcelado em 4 vezes de R$ 436,00. João Pessoa (PB) e Recife (PE) - O pacote aéreo de oito dias e sete noites que inclui hospedagem com café da manhã, traslados, city tour, bolsa de viagem, taxas de serviços custa R$ 1.096,00 e pode ser pago em até 4 vezes de R$ 274,00. São 4 noites de hospedagem em João Pessoa e 3 noites em Recife. Porto Seguro (BA) - Pacote aéreo de oito dias e sete noites que dá direito a hospedagem com café da manhã, traslados, taxas de serviços, city tour, passeios noturnos pela Passarela do Álcool, luau e bolsa de viagem custa R$ 564,00 e pode ser pago em até 4 vezes de R$ 141,00. Bariloche (ARG) - Pacote aéreo de oito dias e sete noites inclui hospedagem com café da manhã, traslados, taxas de serviço, passeio a Cerro Catedral, cartão de assistência de viagem e bolsa de viagem custa a partir de US$ 610,00 e pode ser dividido em até 4 pagamentos. Buenos Aires (ARG) - Três dias e duas noites com direito a hospedagem com café da manhã, traslados, taxas de serviço, city tour, show de tango e bolsa de viagem, custam a partir de US$ 255,00 e pode ser pago em até 4 vezes. Santiago (CHI) - Pacote aéreo de quatro noites e três dias que inclui hospedagem com café da manhã, seguro de viagem e passeios aos principais pontos turísticos da capital do Chile e também a rota do vinho de Santiago custa a partir de US$ 900,00 e pode ser pago em 3 vezes de US$ 300,00.