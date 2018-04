Pacotes de viagem para o Carnaval Para quem pretende viajar neste Carnaval, seguem abaixo alguns roteiros nacionais e internacionais. Cidades do Nordeste e do Sul do País são os destaques dos destinos nacionais, que podem ser encontrados a partir de R$ 358,00. O turista pode viajar para cidades como Porto Seguro (BA), Florianópolis (SC), Serras Gaúchas, João Pessoa (PB) e Maceió (AL). Já entre os roteiros internacionais, destaque fica para Orlando, nos Estados Unidos, onde o turista paga US$ 626,00 e tem direito a uma semana de carro e seguro de viagem. Outros destinos são: África do Sul, Punta Del Leste (Uruguai), Santiago (Chile), Peru e Bolívia. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o Carnaval. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo os quadros de roteiros e preços das viagens para este feriado. Roteiro nacionais Destino Destino Agências Preços e pacotes Camboriú, Florianópolis e Blumenau (SC) CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote rodoviário de 5 dias que inclui guia, hospedagem, 4 cafés da manhã, 4 refeições e passeios em Blumenau, Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Joinville e Curitiba. No dia livre será oferecido transporte gratuito para o Parque Beto Carrero World de ida e volta (não inclui o ingresso para o parque). Custa a partir de R$ 398,00. Curitiba e Ilha do Mel (PR) CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote rodoviário de 5 dias com direito a guia, 3 diárias de hospedagem, 4 cafés da manhã, 4 refeições e passeios em Curitiba, Ilha do Mel, Paranaguá, Morretes, Vila Velha e passeio pela Serra do Mar em trem turístico a partir de R$ 358,00. João Pessoa (PB) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 8 dias, incluindo traslados, hospedagem no hotel Tambaú Flat com café da manhã, city tour, bolsa e seguro de viagem, sai a partir R$ 1.358,00 em apartamento duplo. Maceió (AL) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 8 dias, incluindo traslados, hospedagem no hotel Dover com café da manhã, city tour, passeio ao litoral sul, bolsa e seguro viagem, custa R$ 1.192,00, em apartamento duplo. Porto Seguro (BA) CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote aéreo entre 8 e 12 de fevereiro que inclui hospedagem, traslados, city tour, festa noturna no Centro de Lazer toa-tôa, passeios para a Barraca Tôa-Tôa, e para o centro da cidade dos hotéis na praia de Taperapuã e Coroa Vermelha a partir de R$ 1.218,00. Serras Gaúchas CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote rodoviário de 5 dias que inclui guia, 3 diárias de hospedagem, 4 cafés da manhã, 4 refeições e passeios em Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e Curitiba. Custa a partir de R$ 398,00. Vitória (ES) CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote rodoviário de 5 dias que inclui guia, hospedagem, 4 cafés da manhã, 4 refeições e passeios em Vitória, Vila Velha e Guarapari a partir de R$ 498,00. Roteiros internacionais Destino Destino Agências Preços e pacotes África do Sul Queensberry (0xx11) 3255-0211 Pacote aéreo de 8 dias com direito a hospedagem e passeios por Cape Town e Sun City a partir de US$ 1.825,00 em apartamento duplo. Bolívia e Peru Climb (0xx11) 5542-8166 Pacote aéreo de 6 dias incluindo traslados, guias locais, hospedagem com café da manhã, ingressos para passeios em La Paz, Cusco e Machu Picchu e bilhetes de trem a partir de US$ 1.028,00. Costa Rica Cia Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 7 dias com direito a hospedagem , café da manhã, veículo durante a estadia com quilometragem livre, material de apoio para o percurso e seguro de viagem a partir de US$ 1.079,00. Orlando (EUA) Tia Augusta (0xx11) 3884-5111 Pacote aéreo de 6 noites com direito a hospedagem, uma semana de carro e seguro de viagem a partir de US$ 626,00 em apartamento triplo. Punta Del Leste (Uruguai) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 5 dias, incluindo traslados, hospedagem com café da manhã e city tour. O preço em apartamento duplo é de US$ 543.00. Santiago (Chile) Maktour (0xx11) 3034-1234 Pacote aéreo, entre os dias 1 e 11 de fevereiro, com direito a hospedagem, café da manhã, taxas, seguro de viagem, traslados e passeios a partir de US$ 1.235,00. Tahiti Queensberry (0xx11) 3255-0211 Pacote aéreo de 11 dias com hospedagem e passeios para Papeete, Moorea e Bora Bora a partir de US$ 3.052,00 em apartamento duplo. Veja nos links abaixo matérias sobre roteiros de ecoturismos, spas, hotéis-fazenda e dicas do Procon-SP para a contratação de pacotes turísticos.