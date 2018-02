Pacotes de viagens para a Copa do Mundo A Copa do Mundo é considerada o torneio de futebol mais importante do mundo e atrai milhares de turistas. Este ano a Copa vai acontecer em dois países vizinhos: Japão e Coréia do Sul. A Copa de 2002 acontece entre os dias 31 de maio e 30 de junho. O torcedor brasileiro deve aproveitar este período após as festas do carnaval para programar a viagem para o Oriente. O ideal é que ele se programe com antecedência, pois alguns pacotes oferecem apenas a parte terrestre. Algumas agências e operadoras de viagem brasileiras estão oferecendo pacotes para os jogos da seleção brasileira. Existem pacotes apenas para os jogos da primeira fase e para jogos das fases seguintes do torneio. O Brasil joga a primeira na Coréia do Sul nas cidades de Ulsan, Seogwipo e Suwon contra as seleções da Turquia, China e Costa Rica, respectivamente. Se passar pela primeira fase, a seleção jogará suas partidas no Japão. Confira abaixo as operadoras e pacotes oferecidos para a Copa 2002. EuroVip´s - (0xx11) 3066-2722 A operadora possui quatro roteiros diferentes para a Copa 2002. Todos os pacotes são apenas para a parte terrestre do evento, ou seja, não engloba passagens aéreas e nem os ingressos para os jogos. O primeiro pacote é de 16 dias e eqüivale aos três jogos da seleção brasileira na primeira fase do torneio e custa a partir de US$ 2.883,00 em apartamento triplo e inclui hospedagem, seguro de viagem, kit de viagem, traslados para os estádios e aeroporto, taxas e impostos, visitas às cidades sedes, guias especializados e assessoria para a obtenção de ingressos. O segundo pacote engloba a primeira fase e o jogo das oitavas de final da Copa. O pacote de 19 dias custa a partir de US$ 3.390,00 em apartamento triplo e inclui hospedagem, seguro de viagem, kit de viagem, traslados para os estádios e aeroporto, taxas e impostos, visitas às cidades sedes, guias especializados e assessoria para a obtenção de ingressos. A terceira opção de roteiro é de 18 dias e inclui os jogos da segunda fase até a final da Copa e custa a partir de US$ 3.302,00 em apartamento triplo. Já o pacote de 33 dias para todos os jogos da Copa 2002, custa a partir de US$ 5.750, em apartamento triplo. Ambos pacotes incluem hospedagem, seguro de viagem, kit de viagem, traslados para os estádios e aeroporto, taxas e impostos, visitas às cidades sedes, guias especializados e assessoria para a obtenção de ingressos. Stella Barros - (0xx11) 5083-8400 A Stella Barros oferece três opções de pacotes para a primeira fase da Copa. O primeiro pacote de 9 noites engloba os dois primeiros jogos do Brasil contra Turquia e China e custa US$ 5.046,00 à vista ou em quatro pagamentos de US$ 1.262,00. A segunda opção é um pacote de 8 noite que engloba os dois últimos jogos da seleção na primeira fase contra China e Costa Rica. Este pacote custa US$ 4.855,00 ou em quatro vezes de US$ 1.214,00. O terceiro pacote engloba todos os jogos do Brasil na primeira fase da Copa e custa US$ 5.508,00 ou quatro parcelas de US$ 1.377,00. Todos os pacotes dão direito a passagem aérea em classe econômica, hospedagem com café da manhã, ingressos para os jogos do Brasil, guias, traslados aos estádios, gorjetas, seguro de viagem e kit de viagem. Trasnpac Travel - (0xx11) 3277-7825 A operadora de turismo tem roteiros programados para a primeira fase, para a segunda fase ou para o torneio completo. O pacote para os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa, entre os dias 29 de maio e 14 de junho, custa a partir de US$ 5.525,00, em apartamento triplo. Este pacote dá direito a passagem aérea em classe econômica, hospedagem com café da manhã, traslados aos estádios, visitas a pontos turísticos da Coréia como museus, observatório e cataratas, guia especializados, impostos e taxas locais e gorjetas. O pacote para a segunda fase, entre os dias 13 de junho e 1 de julho, custa a partir de US$ 7.185, em apartamento triplo. O turista terá direito a passagem aérea em classe econômica, hospedagem com café da manhã, traslados aos estádios, passagem de trem bala, guias especializados, impostos, taxas e gorjetas. Já quem preferir o pacote completo da Copa do mundo até o jogo final pagará a partir de US$ 10.365,00 em apartamento triplo e terá direito as passagens aéreas em classe econômica, hospedagem com café da manhã, traslados aos estádios, guias, impostos, taxas, gorjetas, vacina de febre amarela e vistos para os EUA e Japão.