Pacotes nacionais e internacionais no réveillon Para quem pretende viajar neste período de festas de fim de ano, os pacotes e roteiros nacionais para o Nordeste e Sul do País e para países europeus são os principais destaques. Cidades como Fortaleza, Fernando de Noronha, Macéio, Serras Gaúchas estão entre as mais procuradas pelos turistas neste feriado. Os pacotes custam a partir de R$ 495. Entre as viagens internacionais, há pacotes para a França, Estados Unidos, Espanha, Argentina e Caribe, a partir de US$ 438. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o fim de ano. Consulte também o caderno de turismo do Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Confira alguns roteiros para cidades brasileiras e pacotes internacionais para este final do ano: Roteiros nacionais Alas Operadora - (0xx11) 3120-3510 Caldas Novas (GO) - O pacote aéreo de oito dias inclui traslados, sete noites de hospedagem com café da manhã, jantar, ceia, festa de réveillon. e bolsa de viagem. Preços por pessoa em apartamento duplo a partir de R$ 1.550. Fortaleza com Jericoacoara (CE) - Pacote de oito dias incluindo traslados, cinco noites de hospedagem em Fortaleza, city tour e passeio à praia de Cumbuco, duas noites de hospedagem com café da manhã em pousada em Jericoacoara, caminhada à Pedra Furada e bolsa de viagem. Preços por pessoa em apartamento duplo a partir de R$ 2.030. Foz do Iguaçu (PR) - Pacote aéreo de cinco dias, com saídas em 29 e 30 de dezembro, que inclui traslados, quatro noites de hospedagem no hotel Continental Inn com café da manhã, city tour, passeios às cataratas, à Hidrelétrica de Itaipu e ao Marco das Três Fronteiras. Preço por pessoa em apartamento duplo custa R$ 970. Salvador e Morro de São Paulo (BA) - Pacote aéreo de oito dias que inclui traslados, duas noites de hospedagem em Salvador com café da manhã, cinco noites de hospedagem no Morro de São Paulo com café da manhã e ceia de réveillon. Preço por pessoa em apartamento duplo a partir de R$ 2.560. CVC - (0xx11) 4979-8700 Maceió (AL) - Pacote aéreo de sete noites com direito à passagem aérea, hospedagem com café da manhã ou meia-pensão, passeio pela cidade e praias de Jatiúca, Ponta Verde, Sete Coqueiros, Pajuçara e litoral sul, com destaque para Praia do Francês e ainda bolsa de viagem ao custo de R$ 1.158 em apartamento duplo, mais taxa de embarque de R$ 14,40. Porto Seguro (BA) - Pacote aéreo de oito dias e sete noites com direito à hospedagem com café da manhã, passagens aéreas, passeio pela cidade, incluindo visita à Cidade Histórica, Cidades Alta e Baixa e Praia de Taperapuã, festa noturna no Centro de Lazer Tôa Tôa e bolsa de viagem por R$ 1.058 mais taxa de embarque de R$ 14,40. Sul do Brasil - O pacote rodoviário de 12 dias dá direito à hospedagem em hotéis de Curitiba e Porto Alegre e passeios em Brusque, Friburgo, Gravatal e Canela ou Gramado. O turista tem direito a café da manhã e refeições, distribuídas conforme o roteiro e visitas às cidades de Curitiba, Paranaguá, Joinville, Brusque, Blumenau, Camboriú, Florianópolis, Gravatal ou Imbituba, Laguna, Torres, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Treze Tílias e Friburgo, com guia especializado por R$ 1.178 em apartamento duplo. GateOne (0xx11) 3171-0474 Costa do Sauípe (BA) - O pacote aéreo, com saídas em 29 e 30 de dezembro, inclui traslados, sete noites de hospedagem no Renaissance Costa do Sauípe Resort, meia-pensão (café da manhã e jantar) e ceia de réveillon ao custo de R$ 5.112 por pessoa em apartamento duplo. Guarujá (SP) - Pacote rodoviário de cinco noites, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, que inclui hospedagem no Casa Grande Hotel Resort & SPA com café da manhã, jantares na sexta e sábado, ceia de réveillon com champanhe, whisky e vinho importado, show de fogos de artifício e música ao vivo custa R$ 2.610 em apartamento duplo. Crianças de até seis anos em apartamento duplo com os pais não paga. Stella Barros - 0800-554656 Fernando de Noronha (PE) - O pacote aéreo de sete noites, com saídas em 26, 27 e 28 de dezembro, inclui traslados, hospedagem em pousadas domiciliares, café da manhã, festa e ceia de réveillon, passeios guiados por terra e por mar pelas principais praias, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem. O pacote custa R$ 2.490 por pessoa, em apartamento duplo O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros. Fortaleza (CE) - O pacote aéreo de sete noites, saídas em 28, 29 e 30 de dezembro, dá direito a traslados, hospedagem no Hotel Meridional ou Imperial Othon Palace , café da manhã, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem. O pacote custa R$ 1.674 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros. Rio de Janeiro (RJ) - O pacote aéreo de quatro noites, com saídas em 28 e 29 de dezembro, inclui traslados, hospedagem no Lancaster Othon Travel, California Othon Classic ou Rio Othon Palace, café da manhã, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem. O pacote sai por R$ 1.104 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros. Salvador (BA) - O pacote aéreo de sete noites, com saídas em 26, 28 e 29 de dezembro, dá direito a traslados, hospedagem no Bahia Othon Palace ou Transamérica Morro do Conselho, café da manhã, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem e custa R$ 2.799 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros. Varig Travel - (0xx11) 3154-0100 Camboriú (SC) - O pacote rodoviário de seis dias, com saída em 28 de dezembro, inclui visitas ao Parque Unipraias, em Camboriú, com direito a ingresso; ao Parque Beto Carrero World, em Blumenau; às cidades de Florianópolis, Joinville e Curitiba, com direito à meia-pensão e saídas noturnas, a partir de R$ 495. Serra Gaúcha - O pacote rodoviário de sete dias, com saídas em 21 e 28 de dezembro, inclui visitas às cidades de Lages, Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e Curitiba, com direito à hospedagem com meia-pensão e saídas diurnas, além de jantares no Natal e réveillon., a partir de R$ 685. Roteiros internacionais Alas Operadora - (0xx11) 3120-3510 República Dominicana - O pacote aéreo de sete dias, com saída em 29 de dezembro, inclui traslados, seis noites de hospedagem em hotel categoria turística, em Juan Dolio, em sistema all inclusive (sem despesas adicionais), taxas hoteleiras, bolsa e seguro de viagem. O preço por pessoa em apartamento duplo é de US$ 1.270. Punta Cana e Panamá - O pacote aéreo de nove dias, com saída em 29 de dezembro, inclui traslados, uma noite de hospedagem no hotel Barceló Capella Beach Resort (luxo), em Juan Dolio, com café da manhã, quatro noites de hospedagem em hotel de primeira categoria em Punta Cana em sistema all inclusive (sem despesas adicionais), três noites de hospedagem no Hotel Royal Decameron Costa Blanca em sistema all inclusive (sem despesas adicionais), bolsa e seguro de viagem. O preço por pessoa, em apartamento duplo, é de US$ 2.112. CVC - (0xx11) 4979-8700 Canadá - O pacote aéreo de sete noites, com saída prevista para 26 de dezembro, dá direito à hospedagem nas cidades de Toronto, Otawa, Montreal e Quebec, seguro internacional e assistência de viagem, além dos seguintes passeios: Toronto com almoço de boas vindas, Niagara-on-the-Lake, catarata do Niagara com festival de luzes, Kingston, Ottawa, Quebec City, cataratas de Montmorency, basílica de Ste-Anne-de-Beaupré, Mt. Tremblant e Montreal, com visita ao Cassino de Montreal. O pacote, em apartamento duplo, sai por US$ 1.858. Cuba - O pacote aéreo de sete noites, com saída prevista para 29 de dezembro, inclui hospedagem nas cidades de Havana e Varadero, além de seguro internacional e assistência de viagem, por US$ 1.318.00, em apartamento duplo. Estados Unidos (Orlando) - O pacote aéreo de sete noites, com saídas previstas para 27 e 28 de dezembro, dá direito à hospedagem com café da manhã e taxas hoteleiras, traslados com ingressos para Universal Islands of Adventure, Magic Kingdom, Epcot, MGM e Bush Gardens. Já os ingressos para os passeios noturnos em CityWalk e Downtown Disney não estão inclusos. Ainda há o acompanhamento de guias especializados, seguro internacional e assistência de viagem ao custo de US$ 1.748. GateOne (0xx11) 3171-0474 França (Paris) - O pacote aéreo, com saída prevista para 25 de dezembro, inclui seis noites de hospedagem no hotel Acacias Saint Germain com café da manhã e seguro de viagem World Plus/ Vera Cruz. O pacote custa US$ 1.410 por pessoa em apartamento duplo. Tahiti - O pacote aéreo, com saída em 26 de dezembro, inclui traslados, duas noites em Santiago, no hotel Inter Continental Santiago, três noites em Papeete, no hotel Le Meridien Papeete, duas noites em Moorea, no hotel Sheraton Moorea Lagoon Resort and SPA, quatro noites em Bora Bora, no hotel Meridien Bora Bora, café da manhã e jantar de réveillon, no Hotel Meridien Bora Bora e cartão de assistência internacional World Plus - Plano Plus, ao custo de US$ 4.950 Stella Barros - 0800-554656 Argentina (Buenos Aires) - O pacote aéreo de quatro noites, com saída em 27 de dezembro, inclui traslados, hospedagem com café da manhã, city tour, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem, a partir de US$ 438 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros, fixas em reais. República Dominicana (Punta Cana) - O pacote aéreo de sete noites, com saída em 26 de dezembro, inclui traslados, hospedagem no Barceló Bavaro Beach Resort, em Punta Cana e no Barceló Gran Lina Hotel & Casino (luxo), em Santo Domingo, com direito a refeições, bebidas e ceia de réveillon, em Punta Cana; café da manhã, em Santo Domingo; gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem. O pacote pode ser adquirido a partir de US$ 1.913 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros, fixas em reais. Madri (Espanha) - O pacote aéreo de seis noites, com saída em 28 de dezembro, inclui traslados, hospedagem no Hotel Suécia ou Emperador, café da manhã, city tour, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem. O pacote custa a partir de US$ 1.579 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros, fixas em reais. França (Paris) - O pacote aéreo de seis noites, com saída em 28 de dezembro, inclui traslados, hospedagem no Ibis Paris Montmartre ou Novotel Vaugirard, café da manhã, city tour, gorjetas, taxas do hotel e seguro de viagem com preços a partir de US$ 1.362 por pessoa, em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros, fixas em reais.