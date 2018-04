Pacotes nacionais e internacionais para o feriado Para quem pretende viajar neste período do feriado de 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, os pacotes e roteiros nacionais para cidades brasileiras e para países europeus são os principais destaques. Cidades como Foz de Iguaçu (PR), Manaus (AM) e Porto Seguro (BA) procuradas pelos turistas neste feriado. Os pacotes custam a partir de R$ 278,00. Entre as viagens internacionais, há pacotes para a África, Chile e Estados Unidos, a partir de US$ 482,00. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de janeiro. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo os quadros de roteiros e preços das viagens para este feriado. Roteiro nacionais Destino Destino Agências Preços e pacotes Cidades Históricas de Minas (MG) CVC (0xx11) 4979-8700 Transporte rodoviário com guia, 2 diárias de hospedagem, 3 cafés da manhã, 3 refeições e passeios em: Belo Horizonte, Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas do Campo, Tiradentes, São João del Rey, Gruta do Maquiné e Gruta Rei do Mato a partir de R$ 278,00. Foz de Iguaçu (PR) GateOne Turismo (0xx11) 3171-0474 Pacote aéreo de 3 dias com hospedagem com café da manhã, transportes terrestres; visita às Cataratas, Macuco Safári, e à hidrelétrica de Itaipu a partir de R$ 860,00 em apartamento triplo. Manaus (AM) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 4 dias que inclui traslados, 3 noites de hospedagem com café da manhã, tours ao encontro das águas com almoço, bolsa e seguro de viagem. O preço em apartamento duplo é de R$ 1.402,00. Porto Seguro (BA) CVC (0xx11) 4979-8700 Passagem aérea, 3 diárias de hospedagem com café da manhã ou meia pensão, traslados, city tour, festa noturna no Centro de Lazer Toa-Toa, praia de Taperapuã e transfers noturnos gratuitos para o centro da cidade a partir de R$ 698,00. Ponta dos Ganchos Resort (SC) Teresa Peres Tours (0x11) 3034-4600 Localizado em Governador Celso Ramos (SC), o resort tem um pacote aéreo de 5 noites que inclui, traslados, hospedagem com pensão completa e bebidas não alcoólicas e seguro de viagem. O preço é de R$ 1.938,00. Serras Gaúchas CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote rodoviário de 5 dias com serviço de bordo, guia, 3 diárias de hospedagem, 4 cafés da manhã, 4 refeições e passeios em Bento Gonçalves, Garibaldi, Gramado, Canela e Nova Petrópolis a partir de R$ 358,00. Roteiros internacionais Destino Destino Agências Preços e pacotes África do Sul Queensberry (0xx11) 3255-0211 Pacote aéreo de 8 dias com saídas terças, quintas e domingos com hospedagem em apartamento duplo a partir de US$ 1.825,00. Sul do Chile Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 3 dias, que inclui traslados, 2 noites de hospedagem com café da manhã, rafting de 17 quilômetros pelo rio Petrohué, almoço tipo piquenique, cavalgada ao vulcão Calbuco. O preço em apartamento duplo é de US$ 950,00. Orlando Tia Augusta (0xx11) 3884-5111 Pacote aéreo de 6 dias com hospedagem em apartamento duplo, uma semana de carro alugado e seguro de viagem a partir US$ 626,00. Punta del Este GateOne Turismo (0xx11) 3171-0474 Pacote aéreo de 4 dias, com saídas nos dias 24 e 25 de janeiro com hospedagem com café da manhã e serviços a partir de US$ 482,00.