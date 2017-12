Pacotes nacionais para as férias de julho Para quem pretende viajar nas férias de julho, os pacotes e roteiros nacionais para o Nordeste e Sul do País são os principais destaques. Cidades como Salvador, Natal, Fernando de Noronha, Fortaleza, Camboriú e Foz de Iguaçu estão entre as mais procuradas pelos turistas nesta alta temporada. Os pacotes estão custando a partir de R$ 347,00. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de julho. Consulte também os cadernos de turismo do Estado, que sai toda terça-feira, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Confira alguns roteiros para cidades brasileiras neste período de férias de julho: Agaxtur - (0xx11) 3067-0900 Camboriú (SC) - O pacote aéreo de 4 dias com hospedagem com meia-pensão, traslados, visitas às praias da cidade e passeios de 2 dias ao parque de diversões Beto Carrero World com ingresso e seguro de viagem custa a partir de R$ 664,00. Fernando Noronha (PE) e Natal (RN) - Pacote aéreo de 8 dias e 7 noites que inclui 4 noites de hospedagem com café da manhã em Natal e 3 noites em Fernando de Noronha com pensão completa, traslado, passeios de buggy pelas dunas de Genipabu e caminhada histórica e passeios de barco em Fernando de Noronha e seguro de viagem, custando a partir de R$ 2.030,00. Fortaleza (CE) e Maceió (AL) - pacote aéreo de 9 dias com hospedagem de 4 noites com café da manhã em Fortaleza e outras 4 noites em Maceió, traslados, passeios pelas praias do litoral sul de Maceió e passeio pela praia do Cumbuco e Beach Park e seguro de viagem, que sai a partir de R$ 1.735,00 em apartamento duplo. CVC - (0xx11) 231-1222 Foz de Iguaçu (PR) - A cidade de Foz de Iguaçu tem como seu principal ponto turístico as Cataratas do Iguaçu com seus 275 salto d´água de 60 metros de altura de queda d´água. O pacote aéreo de 3 dias inclui hospedagem com café da manhã, bolsa de viagem e passeio pela ponte da Amizade e compras na Ciudad del Este, no Paraguai sai a partir de R$ 538,00. João Pessoa (PB) - Pacote aéreo de 8 dias com hospedagem com café da manhã, passeio pelas praias de Formosa, Comboinha, Cabo Branco e Tambaú, visita ao mercado de artesanato local e à Ponta do Seixas, guia local, passeio noturno à uma casa noturna de forró e bolsa de viagem a partir de R$ 838,00. Natal (RN) - O pacote aéreo de 8 dias inclui hospedagem com café da manhã, bolsa de viagem, traslados, guias locais, passeio panorâmico pelo pontos culturais e históricos da cidade com duração de 3 horas e passeios de buggy pelas dunas fixas de Genipabu e visita a praia de Jacumã custa a partir de R$ 718,00. Porto de Galinhas (PE) - Pacote aéreo de 8 dias com hospedagem com café da manhã, guias locais, bolsa de viagem e passeios às praias de Muro Alto, Tamandaré, Serrambi e visitas aos pontos históricos de Recife e Olinda, além de passeios de jangada pelas piscinas naturais e passeio de buggy no Pontal de Maracaípe. O pacote sai a partir de R$ 728,00. Salvador (BA) - Considerada patrimônio histórico e artístico do Brasil, a cidade de Salvador, capital da Bahia, possui um rico acervo de igrejas, museus, monumentos e praias. O pacote aéreo de 8 dias que inclui hospedagem com café da manhã, passeio panorâmico ao Farol da Barra, 2 festas noturnas no Central Park, guias locais e bolsa de viagem sai a partir de R$ 798,00. Engenharia de Viagens (0xx11) 3023-4727 ou 3023-4728 Fortaleza com Jericoacoara (CE) - O pacote aéreo de 7 noites com direito a hospedagem com café da manhã e traslados sai a partir de R$ 1.049,00 em apartamento duplo. Serão 5 noites de hospedagem no Hotel Raio do Sol em Fortaleza, passeios pelos pontos históricos da cidade e na praia de Cumbuco e outras 2 noites de hospedagem na Pousada Matusa em Jericoacoara com direito a caminhada ecológica à Pedra Furada. Porto Seguro (BA) - O pacote aéreo de 7 dias com hospedagem café da manhã, traslados, passeios pela Passarela do Álcool, pelas igrejas históricas e pelas praias locais, além do city tour noturno sai a partir de R$ 582,00. Natal (RN) - Sete noites com direito a hospedagem com café da manhã, traslados, passeio de buggy pelas dunas fixas de Genipabu e caminhada e visita à praia de Jacumã custam a partir de R$ 941,00 em apartamento duplo. Panexpress Tours - (0xx11) 3154-0200 Camboriú (SC) - Pacote rodoviário de 5 dias com direito a hospedagem com meia-pensão, visitas às cidades de Florianópolis, Blumenau, Joinvile e Curitiba, além de ingressos e visitas ao parque Unipraias e Beto Carrero World. O pacote está custando a partir de R$ 347,00 em apartamento duplo. Serras Gaúchas - O pacote rodoviário de 7 dias que inclui hospedagem com meia-pensão e passeios e visitas às cidades de Fraiburgo, Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e Curitiba sai a partir de R$ 555,00. Stella Barros - 0800-554656 Salvador com Morro de São Paulo (BA) - Pacote aéreo de 7 noites com direito a hospedagem com café da manhã, passeio pela Bahia histórica, 3 noites de hospedagem em Salvador e 4 noites em Morro de São Paulo, traslados e kit de viagem. O preço do pacote em apartamento duplo sai a partir de R$ 1.273,00. Fernando de Noronha com Recife (PE) - O pacote aéreo de 7 noites dá direito a hospedagem com café da manhã, traslados, kit de viagem, passeios aos centros históricos de Recife e Olinda, caminhada ecológica e passeio de barco por Fernando de Noronha. São 2 noites de hospedagem em Fernando de Noronha e 5 noites em Recife. O pacote em apartamento duplo está saindo a partir de R$ 1.673,00. Serras Gaúchas - O pacote aéreo de 4 noites dá direito a hospedagem com café da manhã, traslados, passeios pelas cidades de Gramado e Canela, visitas as fábricas de vinho, seguro e kit de viagem. O pacote em apartamento duplo sai a partir de R$ 759,00. Vectra Travel - (0xx11) 3816-0509 Itacaré (BA) - Cidade com diversas praias, Itacaré é considerada ideal para a prática do surf. O pacote aéreo de 7 noites com hospedagem com direito a café da manhã, 5 dias de traslados para surf, guia local, caminhadas ecológicas e traslados sai a partir de R$ 1.120,00. O pagamento pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Fernando de Noronha (PE) - Arquipélago formado por 21 ilhas, Fernando de Noronha possui uma riqueza de espécies marinhas. O destaque é para os mergulhos em águas cristalinas onde o turista pode chegar perto de golfinhos, tartarugas e tubarões. Pacote aéreo de 7 noites com direito a hospedagem com café da manhã, traslados, taxas e serviços, caminhada histórica, 5 dias de mergulho e guias especializados custa a partir de R$ 2.480,00.