Pacotes para Buenos Aires atraem brasileiros A procura por pacotes para Buenos Aires, capital da Argentina, aumentou nos últimos meses. A desvalorização do peso em relação ao dólar tornou os pacotes e serviços turísticos da Argentina mais baratos, de acordo com Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav). O turista brasileiro já encontra pacote de três dias em Buenos Aires com preços a partir de US$ 199,00. O presidente da Abav em São Paulo, Amauri Pinto Caldeira, estima que o aumento pela procura de pacotes para Argentina é de 10% a 12%, com relação ao mesmo período do ano passado. "A desvalorização da moeda argentina deixou os pacotes e passeios mais baratos para as cidades da Argentina. O turista brasileiro voltou a procurar os pacotes para Buenos Aires", afirma. Para o presidente da Abav, nem os riscos de tumultos devido à crise argentina assustam o turista brasileiro. "O pior momento de tumultos e confusões já passou. A situação está razoavelmente controlada, o que faz o turista brasileiro pensar em visitar a Argentina e aproveitar que tudo está mais barato", avalia Amauri Caldeira. Pacotes a partir de US$ 199 Na Fênix Operadora Turística, os pacotes para as cidades argentinas estão de 15% a 20% mais baratos, em relação ao mesmo período do ano passado. O diretor da Fênix, Vicente Truzzi, destaca que o principal atrativo das viagens para Argentina é a queda nos custos dos serviços e produtos. "A estadia em Buenos Aires ficou até 30% mais barata", avisa. Ele ressalta que os passeios, restaurantes, espetáculos e lojas estão com preços mais baixos e acessíveis do que no ano passado. Truzzi relata que, na operadora Fênix, a procura pelos pacotes para Buenos Aires chegou a crescer em até cinco vezes, após a desvalorização do peso com relação ao dólar. Na Fênix, o pacote de três dias para Buenos Aires, incluindo passagem aérea, duas noites de hospedagem com café da manhã, passeio panorâmico e assistência de guia, sai a partir de US$ 199,00. Este valor pode ser pago em até quatro vezes sem juros. Na GateOne Turismo, o pacote de três dias para Buenos Aires com direito a passagem aérea, hospedagem com café da manhã, traslados e city tour, sai a partir de US$ 269,00 em apartamento duplo. A diretora da operadora, Luciana Karan, avisa que a procura pelos roteiros argentinos aumentou. "O turista está atento ao preço mais baixo. Porém, algumas pessoas ainda estão assustadas com as manifestações e revolta do povo argentino com a crise financeira", explica. Na Monark Turismo, o pacote para Buenos Aires incluindo dois dias de hospedagem, passagem aérea, traslados e city tour sai a partir de US$ 226,00, em apartamento triplo.