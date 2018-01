Pacotes turísticos: cuidados na compra Antes de comprar qualquer pacote turístico, é preciso fazer uma pesquisa sobre a idoneidade da agência de viagem. O primeiro passo é verificar se a empresa está cadastrada na Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo -, órgão responsável pela regulamentação das empresas de turismo. Depois, ver se há no Procon - órgão de defesa do consumidor - registro de reclamações contra a empresa. Vale checar também a opinião de amigos e parentes que usaram serviços de agências. O consumidor deve estar atento às diferenças entre pacotes. O pacote individual é aquele em que o cliente faz um roteiro personalizado de sua viagem, escolhendo do hotel aos restaurantes e passeios que irá realizar. É uma opção mais cara, escolhida, geralmente, por casais em lua-de-mel, que querem aproveitar sua estadia com maior tranqüilidade. Uma alternativa mais barata é viajar em excursão, mas há o inconveniente de ter que concordar com as determinações da agência de turismo, como, por exemplo, na escolha do hotel. Além disso, os horários dos compromissos são menos flexíveis. Veja nos links abaixo mais dicas para planejar a sua viagem ao exterior.