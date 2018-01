Pacotes turísticos para o feriado Para quem pretende viajar neste feriado de 12 de outubro, os pacotes e roteiros nacionais para o Nordeste e Sul do País são os principais destaques. Cidades como Fortaleza, Porto Seguro e Serras Gaúchas estão entre as mais procuradas pelos turistas neste feriado. Os pacotes custam a partir de R$ 180,00. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de julho. Consulte também os cadernos de turismo do Estado, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Confira alguns roteiros para cidades brasileiras e pacotes internacionais para este feriado de 12 de outubro: CVC - (0xx11) 231-1222 Curitiba e Ilha do Mel (PR) - pacote rodoviário com direito a transporte em ônibus convencional, serviço de bordo e guia especializado, 2 diárias de hospedagem, 3 cafés da manhã, 3 refeições, passeios e ingressos de barco para a Ilha do Mel e passagem de trem. Entre os destaques do roteiro, estão o Porto de Paranaguá, a Ilha do Mel, além da viagem de trem pela Serra do Mar, entre Curitiba e Morretes. O pacote de 11 a 14 de outubro sai a partir de R$ 288,00. Maceió (AL) - pacote aéreo de 4 noites de hospedagem com opções de café da manhã e meia pensão, traslado do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto e passeios às praias do Francês, de Pajuçara e da Barra de São Miguel. O destaque do passeios são as jangadas que saem das praias até as piscinas naturais no mar formadas por bancos de corais. O pacote entre os dias 10 e 15 de outubro sai a partir de R$ 1.268,00. Poços de Caldas (MG) - pacote rodoviário com direito a transporte em ônibus convencional, serviço de bordo e guia especializado, 3 diárias de hospedagem, 3 cafés da manhã, 5 refeições e 1 canja, passeios ao Véu das Noivas, Country Club, Cristaleria São Marcos, Recanto Japonês e Fontes dos Amores. O pacote entre 11 e 14 de outubro sai a partir de R$ 298,00. Porto Seguro (BA) - pacote aéreo que inclui 4 noites de hospedagem com opções de café da manhã ou meia pensão, traslados, transporte noturno gratuito para o centro da cidade, dos hotéis na Praia de Taperapuã e Coroa Vermelha e festa noturna no Centro de Lazer Tôa-Tôa. O pacote entre os dias 10 e 14 de outubro sai a partir de R$ 888,00. Gate One - (0xx11) 3171-0474 Cabanas de Búzios (RJ) - pacote rodoviário de 4 dias que inclui 3 noites de hospedagem em Cabanas de Búzios com café da manhã, sem taxa de serviço. O preço por pessoa em apartamento duplo sai por R$ 180,00. Crianças até 3 anos não pagam. Itararé (SP) - pacote rodoviário de 4 dias, com direito a transporte em veículo fretado, 3 noites de hospedagem com café da manhã na Pousada das Andorinhas em apartamentos com tv e frigobar, 1 lanche de trilha e 3 refeições, taxas de manutenção, guias especializados e seguro contra acidentes pessoais. O pacote custa R$ 390,00 em apartamento duplo. Stella Barros - 0800-554656 Fortaleza (CE) - pacote aéreo de 4 noites de hospedagem no Hotel Ponta Mar com café da manhã, traslados, passeio panorâmico pela cidade e passagem aérea em classe econômica custa a partir de R$ 1.088,00, em apartamento duplo. Maceió (AL) - pacote aéreo de 4 noites de hospedagem no Jatiúca Resort com café da manhã, traslados, passeio panorâmico pela cidade e passagem aérea em classe econômica. O preço do pacote por pessoa é de a partir de R$ 1.031,00, em apartamento duplo. Porto de Galinhas (PE) - pacote aéreo de 4 noites de hospedagem no Hotel Marupiara com meia pensão, traslados e passagem aérea em classe econômica. O pacote por pessoa sai a partir de R$ 1.093,00, em apartamento duplo. Serras Gaúchas (RS) - pacote aéreo de 4 noites de hospedagem no Hotel Cavalo Branco com café da manhã, traslados, tour a Gramado e Canela, tour uva e vinho com almoço incluído e passagem aérea em classe econômica. O pacote por pessoa sai a partir de R$ 726,00, em apartamento duplo. Pacotes internacionais Alas Operadora - (0xx11) 3120-3510 Cancun (México) - pacote aéreo de 8 dias, com saídas todas às quartas, sextas e sábados, com 6 noites de hospedagem com café da manhã, bolsa e assistência de viagem. O pacote, que inclui parte aérea e terrestre, em apartamento duplo custa a partir de US$ 1.113,00 e pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Puerto Vallarta (México) - pacote aéreo de 8 dias, com saídas todas às quartas, sextas e sábados, com 6 noites de hospedagem com café da manhã, bolsa e assistência de viagem. O pacote que inclui parte aérea e terrestre, em apartamento duplo custa a partir de US$ 1.060,00 e pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Gate One - (0xx11) 3171-0474 Buenos Aires (Argentina) - pacote aéreo de 2 noites de hospedagem no Hotel Regis 3, com direito a café da manhã, taxa de serviços, traslados, city tour e assistência de embarque. O preço por pessoa em apartamento duplo é de US$ 319,00. Fenix - (0xx11) 255-4666 Buenos Aires (Argentina) - pacote aéreo de 4 dias, com 3 noites de hospedagem no hotel Waldford com café da manhã, impostos e taxas, passeios panorâmico pela cidade e assistência de guias locais. O preço do pacote que inclui parte aérea e terrestre, em apartamento duplo, é de US$ 270,00. Queensberry - (0xx11) Acapulco (México) - pacote aéreo de 7 dias e 6 noites com direito a passagem aérea em classe econômica, hospedagem em apartamento duplo com banheiro privativo, café da manhã, city tour, bolsa de viagem, traslados e cartão de assistência internacional sai a partir de US$ 1.012,00. África Express - pacote aéreo de 8 dias e 6 noites nas cidades africanas de Johannesburg, Sun City e Cape Town. O pacote inclui passagem aérea em classe econômica, franquia de bagagem de 2 malas de até 32 kg cada, hospedagem em hotéis de categoria 4 e 5 estrelas, em apartamentos duplos com banheiro privativo, café da manhã, traslados dos aeroportos aos hotéis com serviço privativo de motorista de idioma espanhol, bolsa de viagem e cartão de assistência internacional e sai a partir de US$ 1.450,00 Maravilhas em Atacama (Chile) - pacote aéreo de 7 dias e 6 noites pelas cidades de San Pedro de Atacama e Santiago, no Chile. O pacote com passagem aérea em classe econômica, franquia de bagagem, hospedagem em apartamento duplo com banheiro privativo, café da manhã, traslados, passeios e cartão de assistência internacional sai a partir de US$ 1.220,00. Stella Barros - 0800-554656 Cancun (México) - pacote aéreo com 6 noites de hospedagem no hotel Barcelo Las Perlas, com sistema all inclusive, ou seja, todas as refeições e bebidas incluídas, traslados e passagem aérea em classe econômica. O pacote tem saída prevista para 6 de outubro e custa a partir de US$ 1.089,00 em apartamento duplo. Isla Margarita (Venezuela) - pacote aéreo de 6 noites de hospedagem no hotel Barcelo H. Beach, com sistema all inclusive, ou seja, todas as refeições e bebidas incluídas, traslados e passagem aérea em classe econômica. O pacote tem saída prevista para 7 de outubro e custa a partir de US$ 969,00, em apartamento duplo. Punta Cana (República Dominicana) - pacote aéreo de 6 noites nas cidades da República Dominicana. O turista ficará 5 noites em Punta Cana no hotel Bavaro Beach Resort com todas as refeições e bebidas incluídas e uma noite em Santo Domingo no Hotel Barcelo Gran Lina Spa & Casino, com direito a café da manhã, traslados e passagem aérea em classe econômica. O pacote tem saída prevista para 6 de outubro e custa a partir de US$ 1.298,00, em apartamento duplo.