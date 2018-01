Pacotes turísticos para o feriado de Finados Para quem pretende viajar neste feriado de 2 de novembro, os pacotes e roteiros nacionais para o Nordeste e Sul do País são os principais destaques. Cidades como Fortaleza, Búzios e Serras Gaúchas estão entre as mais procuradas pelos turistas neste feriado. Os pacotes custam a partir de R$ 180,00. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também os cadernos de turismo do Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Confira alguns roteiros para cidades brasileiras e pacotes internacionais para este feriado de 2 de novembro: Gate One - (0xx11) 3171-0474 Cabanas de Búzios (RJ) - pacote rodoviário de 4 dias que inclui 3 noites de hospedagem em Cabanas de Búzios com café da manhã. O preço por pessoa em apartamento duplo sai por R$ 180,00. Crianças até 3 anos não pagam. Stella Barros - 0800-554656 Angra dos Reis - pacote rodoviário de 4 noites de hospedagem em hotel da Rede Othon com café da manhã, traslados e taxas do hotel. O preço do pacote por pessoa é de R$ 664,00, em apartamento duplo. Bonito - pacote aéreo de 4 noites inclui hospedagem, traslado, café da manhã, passeios por trilhas e pelos rios e custa R$ 1.131 por pessoa. Búzios - pacote aéreo de 4 noites inclui hospedagem em pousada da Rede Othon, café da manhã, aluguel de carro com quilometragem livre por 4 dias. O preço do pacote por pessoa é de R$ 669,00. Fortaleza (CE) - pacote aéreo de 7 noites de hospedagem no Hotel Ponta Mar com café da manhã, traslados e passagem aérea em classe econômica custa a partir de R$ 1.229,00, em apartamento duplo. Serras Gaúchas (RS) - pacote aéreo de 4 noites de hospedagem no Hotel Cavalo Branco com café da manhã, traslados, tour a Gramado e Canela, tour uva e vinho com almoço incluído e passagem aérea em classe econômica. O pacote por pessoa sai a partir de R$ 703,00, em apartamento duplo. Pacotes internacionais Gate One - (0xx11) 3171-0474 Buenos Aires (Argentina) - pacote aéreo de 2 noites de hospedagem no Hotel Regis 3, com direito a café da manhã, taxa de serviços, traslados, city tour e assistência de embarque. O preço por pessoa em apartamento duplo é de US$ 319,00. Stella Barros - 0800-554656 Buenos Aires (Argentina) - pacote aéreo com 3 noites de hospedagem com café da manhã, passeios, seguro, traslado e taxas do hotel. O pacote sai por US$ 499,00. Bariloche (Argentina) - pacote aéreo com 4 noites de hospedagem com café da manhã, passeios, seguro e traslado custa US$ 830,00.